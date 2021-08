https://mundo.sputniknews.com/20210801/casi-95-de-centros-de-votacion-abrieron-para-consulta-sobre-5-gobiernos-de-mexico-1114686376.html

Casi 95% de centros de votación abrieron para consulta sobre 5 gobiernos de México

Casi 95% de centros de votación abrieron para consulta sobre 5 gobiernos de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que casi 95% de los centros de votación abrieron para un referendo que pregunta a la... 01.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-01T19:56+0000

2021-08-01T19:56+0000

2021-08-01T19:56+0000

américa latina

referéndum

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/1114686351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_23fc64e2ca7bac5c529c68f1a11964de.jpg

"La consulta popular contó con el 94.87% de las mesas receptoras instaladas", dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova en conferencia de prensa.El responsable de la autoridad electoral rechazó las acusaciones del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que señala al INE por supuestamente no haber promovido la consulta, y subrayó el contenido de la pregunta, que originalmente fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un posible enjuiciamiento a expresidentes por casos de corrupción.El senador Félix Salgado, de Morena, dijo que la primera consulta popular en la historia del país "es un éxito para el pueblo de México, lo que me parece mal es que el INE no haya participado en la promoción de la consulta".Córdova respondió que la autoridad electoral no tuvo los recursos suficientes para instalar mesas especiales para votantes en tránsito, pero garantiza 93 millones de boletas para que la ciudadanía pueda acudir a opinar.La interrogación que se lee en las papeletas fue reformulada por la Suprema Corte de Justicia para preservar la "presunción de inocencia" y no someter a referendo la aplicación de la ley, eliminando los nombres de los expresidentes y los presuntos delitos cometidos.La pregunta que deberá responder el electorado mexicano y algunos consideran complicada y ambigua es: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"Polémica por la preguntaCórdova descartó que se haya roto la imparcialidad y neutralidad del árbitro electoral al explicar que en el referendo no se decidirá si se juzga o no a cinco expresidentes, quienes López Obrador considera responsables de implantar el "modelo neoliberal" con actos de corrupción.También rechazó las acusaciones del oficialismo sobre un presunto sabotaje a la consulta popular de parte de la autoridad electoral."Quienes dicen que hay un intento de boicot falsamente a la pregunta, en realidad están confundiendo a los ciudadanos, lo que vamos a preguntar es lo que dijo la Corte Suprema, el INE no interpreta nada, es clarísima la pregunta, es clarísimo quiénes están queriendo interpretar la pregunta", subrayó en respuesta al Gobierno, a Morena y sus aliados.También cuestionó a quienes mencionan a cinco expresidentes que gobernaron durante las tres décadas anteriores al mandato de López Obrador (2018-2024).Enfatizó que "el INE solo está diciendo lo que la Corte estableció que se preguntara, no interpretamos, quien diga que el INE está interpretando la pregunta, miente".Finalmente, Córdova subrayó que para este referendo se imprimieron más de 93,6 millones de papeletas con medidas de seguridad, para que cada persona inscrita en la lista nominal federal tenga una papeleta esperándolo en la mesa receptora de votos.Para que el referendo sea vinculante, es necesaria la participación de al menos 40% de electores, alrededor de 37,5 millones de participantes, según la legislación mexicana.

https://mundo.sputniknews.com/20210731/mexico-vuelve-a-las-urnas-por-referendum-sobre-expresidentes-1114671308.html

https://mundo.sputniknews.com/20210604/the-economist-de-los-banqueros-rothschild-incita-al-derrocamiento-del-presidente-de-mexico--1112894230.html

https://mundo.sputniknews.com/20210526/amlo-petroleo-es-el-mejor-negocio-del-mundo-fue-malo-solo-con-calderon-y-odebrecht-1112594295.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

referéndum, méxico