México vuelve a las urnas por referéndum sobre expresidentes

"Llamo a que todos a que participen, a la gente, que participe en la consulta porque se trata de hacer realidad y convertir en un hábito la democracia participativa", dijo el jefe del Ejecutivo, quien adelantó que votará en contra de la iniciativa.Voto en contraLópez Obrador adelantó que votará por el "NO" porque defiende una especie de "punto final" para mostrar que no busca una venganza contra sus viejos adversarios políticos.Los gobernantes en la presidencia desde 1988 a 2018 son políticos de partidos que ahora están en la oposición, etiquetados por el líder de la izquierda nacionalista como "neoliberales"."El domingo [el 1 de agosto] voy a estar recorriendo caminos en la sierra de Nayarit (oeste), si hay alguna casilla allí donde voy, entonces ya expresé que voy a votar en contra" de que sean juzgados los exgobernantes, ratificó.En cuanto a la participación de los miembros del Gobierno, los dejó en libertad de elegir si participan en la consulta, que necesita de 40% de participación para ser declarada vinculante."Es un asunto de cada quien, pero independientemente del propósito es muy importante acreditar que el pueblo sea tomado en cuenta", respondió el mandatario a una pregunta de la prensa.El jefe del Ejecutivo ideó la consulta que el oficialismo aprobó en el Congreso como forma de "democracia participativa".Árbitro, oposición y mediosEn su conocido estilo, que divide las opiniones en la vida pública, López Obrador la emprendió de nuevo contra el árbitro electoral, metió a toda la oposición en un solo saco, con el membrete de "conservadores", que según él se oponen a los "liberales" que encabeza, usando una disyuntiva que data del siglo XIX mexicano, y descalificó a toda la prensa, con "excepciones".López Obrador enfiló después contra el Instituto Nacional Electoral (INE), instancia autónoma que plantea reemplazar en una próxima reforma constitucional."Es una vergüenza que el INE, que debía de estar difundiendo la consulta como organismo encargado de promover la democracia (…), por sus actos se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática", sentenció.La prensa completa la lista de quienes, según el mandatario, han puesto al referendo ante la posibilidad de fracasar, si queda abajo del 40% de asistencia requerida."¿Y los medios de información?", preguntó, para él mismo responder: "silencio, aunque no generalizo, hay excepciones".Como todo referendo que se resuelve en una afirmación o una negativa, el mandatario alineó a los actores políticos en dos bandos.Dudas en el oficialismoPero es en las filas oficialista donde han surgido las dudas más agudas.La más dolorosa afirmación llegó de parte del principal operador en el Congreso, el líder de los senadores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): Ricardo Monreal.El senador morenista pronosticó esta semana que el referéndum "difícilmente" convocará a los 37,5 millones de votantes requeridos por la legislación mejicana, para que su resultado sea vinculante, pero también acusó al árbitro."El INE a través de sus posturas, parece desinteresada en fortalecer la participación democrática", dijo Moneral en sus cuentas de redes sociales, al esgrimir un "desgaste" al que ha sido sometido el ejercicio de democracia participativa.Pero el político nacionalista que llegó a la presidencia en su tercer intento, está lejos de darse por vencido, si el resultado termina en un fiasco.Ya se prepara para la siguiente convocatoria a la urnas en su permanente campaña que todos los días refuerza en alocuciones de dos a tres horas en el histórico Palacio Nacional, su residencia oficial.Los cinco exgobernantes que podrían se enjuiciados son: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

