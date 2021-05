https://mundo.sputniknews.com/20210526/amlo-petroleo-es-el-mejor-negocio-del-mundo-fue-malo-solo-con-calderon-y-odebrecht-1112594295.html

AMLO: "Petróleo es el mejor negocio del mundo, fue malo solo con Calderón y Odebrecht"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó la gran parte de su mañanera del 26 de mayo al caso de compra de la refinería Deer Park en Texas... 26.05.2021, Sputnik Mundo

No hay pérdidas en la industria petrolera porque el petróleo es el mejor negocio del mundo, solo había pérdidas cuando imperaba la corrupción, defindió el proyecto el mandatario."¿Cómo no va a haber pérdida si se hace un acuerdo con Calderón para venderle gas a Odebrecht al 25% de su costo en el mercado, que Pemex subsidiara a Odebrecht? ¿Pues cómo que no va a haber pérdida?", dijo.

2021

