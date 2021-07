https://mundo.sputniknews.com/20210729/rector-del-cne-venezolano-optimista-sobre-observacion-de-la-ue-1114609421.html

Rector del CNE venezolano, optimista sobre observación de la UE

Rector del CNE venezolano, optimista sobre observación de la UE

CARACAS (Sputnik) — El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Enrique Márquez, se mostró optimista respecto a la participación de...

"Estoy optimista en cuanto a que la Unión Europea pueda ser parte de una observación internacional, que pueda ayudarnos a configurar la mesa para que los venezolanos en general y los partidos políticos puedan participar este 21 de noviembre", indicó Márquez durante una entrevista ofrecida al circuito de radio venezolano Unión Radio.La misión de la UE estuvo en Venezuela entre el 8 y el 23 de julio, analizando las condiciones electorales en la nación caribeña, para determinar si sus especialistas participarán como observadores.Márquez dijo que se espera conocer una respuesta del bloque europeo antes de que concluya el mes de agosto.AvancesDurante la entrevista el rector destacó, que, en los últimos dos meses y medio, tiempo transcurrido desde que se instaló la nueva rectoría del CNE, se han logrado avances importantes."El primero de ellos la visita de la Unión Europea, desde el año 2006, la UE no se interesaba o no aceptaba una invitación del CNE para venir a acompañarnos, aunque aún no ha decidido venir a la misión de observación, pero el hecho de enviar la misión exploratoria, para nosotros es muy importante (…), el segundo aspecto que reivindico, fue la prolongada apertura del registro electoral", expresó.Además, destacó la auditoría con diez expertos de diferentes universidades del país, que se realiza al sistema automatizado, la cual arrojó que ofrece seguridad a los votantes, por lo que llamó a la población a confiar.De igual forma, explicó que más de 400.000 jóvenes se registraron para votar y que se reportaron más de un millón de cambios de centros de votación.Actualmente, el CNE se encuentra recibiendo denuncias para corregir los datos o de cualquier irregularidad registrada en la migración de votantes de un centro a otro, agregó Márquez."Estamos trabajando para corregir las denuncias que haya, todos los venezolanos debemos revisar nuestros datos y de encontrar algún problema, acudir a la oficina del CNE para corregir los datos", apuntó.InhabilitaciónEn cuanto a los políticos de oposición que se encuentran inhabilitados por la Contraloría General y el Tribunal Supremo de Justicia, aseguró que es algo que se encuentra en debate en la mesa de negociaciones, y en lo que el CNE no tiene capacidad de acción.En los últimos procesos la participación electoral ha caído drásticamente, por lo que Márquez sostuvo que el nuevo CNE intenta incentivar la participación ciudadana, aunque consideró que el peso más importante para impulsar el voto la tienen los candidatos.En diciembre de 2020 se realizaron en Venezuela las elecciones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), y en ese proceso destacó la abstención de la población.De acuerdo con las cifras del CNE, la participación fue de 31%, lo que se traduce en 40% menos que en las parlamentarias de 2015.Hasta el momento, 111 organizaciones políticas están habilitadas para participar en las elecciones regionales y municipales.Los venezolanos acudirán a las urnas para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 251 integrantes de los consejos legislativos y 2.459 miembros de los concejos municipales.Estas elecciones se realizan en medio de un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición, en el que este último exige presidenciales con observación internacional a cambio de levantar las sanciones económicas contra Venezuela.

