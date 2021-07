https://mundo.sputniknews.com/20210716/diputado-ue-debe-destacar-acciones-del-gobierno-venezolano-por-estabilidad-politica-1114187336.html

Diputado: UE debe destacar acciones del Gobierno venezolano por estabilidad política

Diputado: UE debe destacar acciones del Gobierno venezolano por estabilidad política

CARACAS (Sputnik) — La misión exploratoria de la UE que se encuentra en Venezuela debe tomar en cuenta las acciones que ha ejecutado el Gobierno para derrotar...

"Las decisiones que desde el punto de vista de orden público ha tomado el Gobierno de Venezuela en función de contener y de derrotar unos intentos de desestabilización, por el contrario, deberían formar parte del informe de la misión de la Unión Europea como ejemplo concreto de cómo trabaja el Gobierno de Venezuela para garantizar estabilidad política en las elecciones del 21 de noviembre", expresó Daza en conversación con esta agencia.La misión de la UE llegó hace una semana al país para evaluar si es posible desplegar otra de observación para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.En medio de la visita de la misión exploratoria, el Gobierno enfrentó el ataque de bandas delincuenciales que mantenían azotadas a varias zonas del oeste de Caracas, siendo uno de sectores más afectados el conocido como Cota 905.El Ejecutivo venezolano señaló que desmantelaron las organizaciones criminales, las cuales aseguró eran entrenadas por paramilitares colombianos.Además, el presidente Nicolás Maduro acusó a la "extrema derecha" de financiar y entregar armas a las bandas delictivas, con apoyo de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.Daza, miembro comisión Asuntos Internacionales del PSUV, señaló que la UE "debe tener una consideración adicional respecto a esas acciones, que el Gobierno tiene la obligación de tomar para defender a los ciudadanos del país".Desde su llegada el 8 de julio, la misión se reunió con el canciller Jorge Arreaza; el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez; del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), y con sectores de la oposición que participarán en los comicios.La misión fue enviada por el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, tras considerar que existe una "posible apertura política" en Venezuela.En ese sentido, el parlamentario manifestó que la UE tiene la disposición política de activar un mecanismo de observación o de acompañamiento electoral, y que las tareas que debe cumplir la misión técnica son la del diálogo con las fuerzas políticas y las conversaciones que venían sosteniendo con los equipos técnicos del CNE.DiálogoDaza, integrante de la comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), señaló que la oposición debe abandonar la agenda de violencia si realmente desea conversar con el Gobierno.El presidente del parlamento denunció el martes que los organismos de seguridad desactivaron un plan de magnicidio contra Maduro, el cual se ejecutaría con cuatro drones durante los actos conmemorativos del 24 de junio por el Bicentenario de la Batalla de Carabobo.En ese sentido, Maduro reiteró el lunes que está de acuerdo con el diálogo, pero no con aquellos que dicen que se quieren sentar a negociar y están planificando golpes de Estado.Daza indicó que el punto de partida para la negociación es que el sector opositor, vinculado a los ataques, no continúe desarrollando acciones de desestabilización."El diálogo se va a dar en las condiciones que hemos propuesto, no se puede sentar a conversar con alguien que esté desarrollando actividades de desestabilización, no te puedes sentar con alguien que está pidiendo sanciones económicas para el país, no te puedes sentar con alguien que no reconoce al presidente ni a los órganos de poder público", señaló.Maduro también dijo que apoya que México sea la sede para el diálogo, pero reiteró que para ir se deben cumplir con tres condiciones: el levantamiento de todas las sanciones por parte de Estados Unidos y la UE; que todos los sectores políticos reconozcan la validez de los poderes públicos y la constitucionalidad del país, y que todos los sectores renuncien a planes violentos.

venezuela

