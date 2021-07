La trata de personas también tiene rostro de mujer en Ecuador

"Mi papá me maltrataba de niña, él era consumidor de droga y siempre llegaba a casa mal y me pegaba, eso causó un alejamiento con mi familia. Incluso intentó una vez abusar de mí cuando tenía nueve años. Mi papá nos abandonó cuando era niña. Un día, salí sola y un señor me secuestró y me desperté en un hotel cuando tenía 14 años, y comenzaron a explotarme por el pueblo de Tengel-Guayaquil [oeste de Ecuador]. Ahora tengo 17 años y tengo un hijo. Cuando me llevaron a ese lugar, me dieron una cédula de mayor de edad incluso. Ahí me pegaban, incluso me pegaban con un látigo de cuero", cuenta una víctima ecuatoriana en un estudio sobre la trata de personas realizado hace 10 años.