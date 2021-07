https://mundo.sputniknews.com/20210729/archivan-la-investigacion-a-repsol-y-caixabank-por-presunto-espionaje-industrial-1114610425.html

Archivan la investigación a Repsol y Caixabank por presunto espionaje industrial

Archivan la investigación a Repsol y Caixabank por presunto espionaje industrial

MADRID (Sputnik) — La Audiencia Nacional de España acordó el archivo de la causa por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo —considerado... 29.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-29T16:52+0000

2021-07-29T16:52+0000

2021-07-29T17:00+0000

españa

caixabank

repsol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1093299645_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_d8f666163d4a6d5ceacbf10098629c77.jpg

Según informó el tribunal, el juez instructor decidió cerrar la investigación tras constatar que no hay "indicios que apunten a que los presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados".Antonio Brufau (presidente de Repsol) e Isidro Fainé (presidente de Caixaban) fueron imputados el pasado mes de abril por delitos de cohecho y revelación de secretos en una de las múltiples piezas que investiga las actividades del comisario Villarejo.Después de eso, el pasado 8 de julio el juez instructor también decidió imputar a ambas empresas como personas jurídicas.En concreto, la causa investiga el "proyecto Wine", que gira en torno a trabajos encargados a Cenyt —una empresa de Villarejo– para espiar al expresidente de la constructora Sacyr, Luis del Rivero, por sus presuntos planes para tomar el control de Repsol —donde Caixabank era accionista de referencia— con el apoyo de Petróleos Mexicanos.Sin embargo, el juez decidió archivar la imputación de los dirigentes de las compañías, tras concluir que no estuvieron involucrados en los encargos de espionaje, descargando la responsabilidad sobre sus jefes de seguridad.En adición, el juez también archivó la imputación de las empresas como personas jurídicas, señalando que "no puede exigirse responsabilidad" a las compañías por la posible comisión de un delito por parte de "algunos de sus directivos o empleados".

https://mundo.sputniknews.com/20210513/repsol-asalta-el-sector-de-las-renovables-de-estados-unidos-con-la-compra-del-40-de-hecate-energy-1112139276.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

caixabank, repsol