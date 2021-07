https://mundo.sputniknews.com/20210728/muere-un-nino-palestino-por-disparos-de-soldados-israelies-en-cisjordania-1114577430.html

Muere un niño palestino por disparos de soldados israelíes en Cisjordania

TEL AVIV (Sputnik) — El niño Mohamad al-Alaami murió por cinco disparos de soldados israelíes a la entrada del pueblo Beit Ummar en Cisjordania, según informes... 28.07.2021, Sputnik Mundo

Al Alaami estaba sentado dentro de un coche en la entrada de la localidad donde vivía Beit Ummar, al norte de Hebrón, cuando soldados israelíes le dispararon.El Ejército israelí emitió un comunicado en el que dice estar investigando el caso. No hubo disturbios en la zona en ese día.El niño fue evacuado al hospital de Hebrón por sanitarios en condición crítica y murió de sus heridas, según Sanidad palestina, sin embargo, el comunicado no especificó si habían sido disparos de soldados israelíes los que acabaron con su vida.El 28 de julio por la noche un hombre palestino fue muerto también por fuego de militares israelíes cerca del asentamiento judío no autorizado de Evyatar. Según el Ejército israelí, el hombre se había aproximado a los soldados con lo que parecía ser una barra de hierro. El comunicado castrense decía que el hombre no respondió a los pedidos de alto y le dispararon.Tampoco ese día hubo incidentes violentos en la zona y el Ejército dice estar investigando el caso.Medios palestinos identificaron a la víctima como Shadi Amr Lufti Salim, de 41 años, un fontanero municipal del pueblo de Beita, al lado de Evyatar.Los residentes del pueblo palestino de Beita han estado manifestándose por el establecimiento del asentamiento de Evyatar, según ellos, cultivadas desde siempre por palestinos.

