El cocodrilo cubano podría extinguirse por ser demasiado codiciado para el apareamiento

La población de Crocodylus rhombifer, nombre científico del reptil cubano, ha disminuido en más de un 80% a lo largo de tres generaciones, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza —IUCN, por sus siglas en inglés—. El animal de agua dulce está considerado como una especie en peligro crítico de extinción.Si bien la caza de los animales para el consumo de su carne también afecta el estado de su conservación, una de las principales amenazas a la supervivencia de los cocodrilos cubanos, de acuerdo con la IUCN, es la hibridación.En la actualidad, el depredador que solía encontrarse en toda la isla caribeña se ha limitado, en gran medida, a la Ciénaga de Zapata, a unos 150 kilómetros al sureste de La Habana, informó Phys.org.En la región viven también los cocodrilos americanos (Crocodylus acutus), una especie de agua dulce y salada, la cual tiene particular interés en su homólogo cubano cuando se trata de aparearse. En la reserva natural de Zapata, uno de cada dos cocodrilos es híbrido, según los conservacionistas.Los cocodrilos americanos, nativos de países del norte de América del Sur, Caribe, América central, así como de la punta de Florida (EEUU), son catalogados como "vulnerables" por la UICN.Los científicos ahora buscan entender si esta particular mezcla del acervo genético de los reptiles es un proceso positivo o negativo a largo plazo.Si el fenómeno es la respuesta al estrés causado por los humanos, es necesario detenerlo, explicó el especialista. Por otro lado, si es un proceso natural, lo más recomendable es no interferir, ya que la hibridación podría resultar en una especie más resistente. En el caso de los cocodrilos podría dar origen a un animal que combina la agresión de la especie cubana con la adaptabilidad de su contraparte.Según Perez-Fleitas, preservar una especie pura no es necesariamente la mejor opción. El científico advierte que el camino a seguir no se debe decidir de una manera muy apresurada, ya que es necesario tener en cuenta las numerosas consecuencias del proceso a largo plazo.

