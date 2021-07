https://mundo.sputniknews.com/20210721/peligro-cocodrilo-decenas-de-caimanes-conviven-con-vecinos-en-santa-cruz-1114336389.html

"Peligro, cocodrilo": decenas de caimanes conviven con vecinos en Santa Cruz

El crecimiento demográfico de la ciudad de Santa Cruz, la más grande de Bolivia, genera conflictos territoriales con especies que desde siempre vivieron allí... 21.07.2021, Sputnik Mundo

"Peligro, cocodrilo", dice un cartel muy bien elaborado, ilustrado con un reptil a punto de engullir a algún transeúnte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este). La advertencia, instalada por vecinos de la laguna Palma Verde, hace referencia a los moradores de un cercano canal de drenaje de aguas servidas. En un espacio de 100 metros de largo lograron prosperar más de 30 caimanes yacaré, que viven a pocos metros de los hogares.Para el biólogo cruceño Huáscar Bustillos, el cartel resulta "anecdótico", porque "a ciencia cierta, no hay cocodrilos aquí en Sudamérica. Sí hay caimanes, también llamados yacaré, o lagarto. Pero no son cocodrilos".El popular investigador fue parte del equipo que analizó la situación de estos saurópsidos, que saltaron a la fama días atrás, a partir de un informe de un canal televisivo local. Los ejemplares más grandes llegan a medir hasta dos metros.Desde la Gobernación cruceña indicaron que el próximo viernes 23 de julio se realizará el operativo para capturar y relocalizar a los lagartos, que habitan esta área urbana desde 2018.Próximamente, en esta zona se iniciarán obras para construir un parque. Las y los vecinos solicitaron a las autoridades que les permitan quedarse con los dos caimanes más viejos (y más grandes). "La gente los quiere mucho. Ya son parte del lugar", dijo a Sputnik Paola Montenegro, coordinadora del Programa de Biodiversidad de la Gobernación de Santa Cruz.Reptiles en la alcantarillaLa treintena de caimanes "están en un canal de drenaje, que ha quedado encerrado, donde ha crecido vegetación", dijo Bustillos. El hacinamiento en ese espacio representa "un peligro para los animales. Puede ir cualquier persona que los quiera ver, amarrar, matar, etcétera. Era necesario nomás que se los traslade", comentó.¿Y de qué se alimentaban tantos lagartos? "Este canal tiene retenida agua, hay peces y ciertas aves para nutrirse. Aparte, tiene conexiones con otros cuerpos de agua, otros barrios. Es posible que los lagartos se muevan por las tuberías de la red de drenaje, eso no se ha aclarado aún", explicó el biólogo a Sputnik.El caso se conoció a partir de un informe del canal cruceño PAT. La producción invitó a Bustillos para tener la opinión de un especialista. "Voy al lugar, veo, analizo… Está cerrado y con aguas servidas, hay urbanizaciones ahí mismo, también una carretera inmensa. Había que promover su traslado de alguna u otra forma", indicó.Desde su experiencia profesional, evaluó que "nunca falta un desubicado que quiere causarles daño por simple maldad".Además, el ambiente "está contaminado. Las aguas servidas llegan directamente a ese canal. Los animales no tienen calidad ambiental ni ecológica adecuada. Son varios factores que atentan contra su supervivencia", consideró.En junio pasado, en el departamento amazónico de Beni un grupo de pobladores de Magdalena atrapó y liquidó a un caimán negro de más de cuatro metros. Esto se supo a raíz de la viralización de videos que mostraron el suplicio del lagarto, una especie en peligro de extinción. Por este motivo las autoridades iniciaron investigaciones.Bustillos quisiera evitar que se llegue a estos extremos con la población de caimanes cruceños, situados por el Octavo Anillo de esta ciudad de dos millones de habitantes. "En este caso la figura se agrava mucho más, porque los bichos están ahí concentrados en menos de 100 metros de cemento, donde son totalmente susceptibles a cualquier tipo de amenaza", dijo.El plan de relocalizaciónLa coordinadora de Biodiversidad cruceña contó que luego de una primera inspección se determinó que había dos individuos adultos (de hasta dos metros) y alrededor de 12 de clase dos (entre 80 centímetros y un metro) y hasta 30 de clase uno (neonatos de 20 a 30 centímetros)".Además, "los vecinos solicitaron que no retiremos a los animales que se encuentran hace varios años ahí". La funcionaria de la Gobernación relató que el ejemplar de mayor tamaño fue atrapado para medirlo y seguir monitoreándolo, luego lo soltaron.Debido a las lluvias, aún no fue posible realizar el operativo de relocalización de los lagartos. El viernes 23 se prevé bombear toda el agua del canal de los caimanes, para capturarlos con facilidad. Luego podrían enviarlos al Zoológico de Santa Cruz o al Jardín Botánico.A principios de julio, en el curichi (una pequeña laguna) de la Avenida G-77 —también por el Octavo Anillo— fue relocalizada una población de capibaras, que también había quedado atrapada en el crecimiento desmedido de esta ciudad, la más grande de Bolivia."En Santa Cruz existía un pequeño cordón de protección, que tenía continuidad desde el Cordón Ecológico hasta la zona Pailón (abarcando unos 50 kilómetros). Poco a poco ha ido cortándose, debido al crecimiento demográfico de la ciudad", explicó Montenegro.Anteriormente, cuando se deseaba levantar una construcción "no se solicitaba una certificación de viabilidad y de compatibilidad con las áreas protegidas y con biodiversidad". Pero "actualmente, todos los proyectos urbanísticos que signifiquen deterioro e impacto, ya sea en la vegetación o en los animales, ingresa a nuestra repartición".En este órgano se definen acciones "de mitigación, de saneamiento y de adecuación, para salvaguardar la vida de todos los animales", sostuvo Montenegro.

