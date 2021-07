https://mundo.sputniknews.com/20210728/el-autor-de-documental-sobre-mh17-denuncia-una-campana-de-acoso-en-paises-bajos-1114557828.html

El autor de documental sobre MH17 denuncia una campaña de acoso en Países Bajos

El autor de documental sobre MH17 denuncia una campaña de acoso en Países Bajos

MOSCÚ (Sputnik) — El periodista neerlandés Max van der Werff, autor de un documental sobre el derribo del vuelo MH17, denunció ser víctima de una campaña de... 28.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-28T10:45+0000

2021-07-28T10:45+0000

2021-07-28T10:45+0000

internacional

mh17

países bajos

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105244/68/1052446832_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8afd70aac91763c667cef1f27fd5209d.jpg

"Hay una campaña orquestada en Países Bajos en mi contra", dijo el periodista en declaraciones a Sputnik. Explicó que esa campaña de acoso fue lanzada después de que el grupo de investigaciones periodísticas Bellingcat afirmara que el proyecto Bonanza Media, cofundado por Van der Werff, era utilizado supuestamente por la inteligencia militar rusa para desinformar sobre el siniestro del MH17."Políticos neerlandeses discutieron mi trabajo para Bonanza Media y sugirieron endurecer las leyes contra el espionaje. Uno de los políticos que me acusan de trabajar para los servicios secretos rusos es [Sjoerd] Sjoerdsma, diputado del partido D66", una de las mayores formaciones políticas de Países Bajos, señaló Van der Werff.El informador explicó que no recibe amenazas directas, sino que la campaña de acoso consiste en una "tergiversación continua de mis investigaciones".A la pregunta de si pediría asilo en Rusia ante la campaña de acoso en su país, el reportero aseguró que "estudiaría todas las opciones".Van der Werff figura como víctima de difamación en un caso penal abierto en Rusia, que este 28 de julio llevó a la policía de Moscú a registrar el domicilio de Román Dobrojótov, redactor jefe del medio The Insider, etiquetado como agente extranjero en Rusia.The Insider, que se dedica a investigaciones periodísticas, publicó junto con Bellingcat informaciones que señalan al reportero neerlandés como presunto colaborador de los servicios secretos rusos. Por el momento, Dobrojótov figura en el caso como testigo, según su abogada, Oxana Oparenko.Al comentar este caso y el registro en el domicilio del periodista ruso, Van der Werff dijo que esperaba disculpas y una rectificación.Max van der Werff es autor de un documental que cuestiona las conclusiones del Equipo de Investigación Conjunto (JIT, por sus siglas en inglés) sobre el derribo del MH17 en Ucrania en 2014.El año pasado, el periodista también publicó una serie de documentos del JIT de los que se desprende que la inteligencia militar holandesa no encontró ningún sistema de defensa aérea Buk que pudiera haber derribado el Boeing malasio.

https://mundo.sputniknews.com/20200219/investigacion-del-derribo-del-mh17-la-historia-de-nunca-acabar-1090523582.html

países bajos

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mh17, países bajos, rusia, europa