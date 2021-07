https://mundo.sputniknews.com/20210723/la-justicia-rusa-declara-como-agente-extranjero-al-portal-the-insider-1114438205.html

La Justicia rusa declara como agente extranjero al portal The Insider

"La persona jurídica 'The Insider SIA' registrada en Riga, República de Letonia (fecha de registro 26.06.2015), que administra el nombre de dominio del medio digital The Insider, https://theins.ru", dice el registro correspondiente en la lista oficial de los medios catalogados como agentes extranjeros.Además del portal, la lista cuenta con otros nuevos registros: han sido declarados como agentes extranjeros también los periodistas Sofía Groisman, Iliá Rozhdéstvenski, Yulia Apújtina y Alexéi Posternak, así como Mijaíl Rubin, editor adjunto del medio Proekt especializado en el periodismo de investigación.Sus publicaciones se enfocan, sobre todo, en Rusia, pero el medio también publica artículos sobre la vida política en Bielorrusia, Ucrania y otros países de Europa del Este.A su vez, la cadena RT informó que, según su propia investigación, The Insider presuntamente recibía fondos extranjeros en forma de subvenciones proporcionadas por autoridades europeas y estadounidenses.

