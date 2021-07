https://mundo.sputniknews.com/20210728/crisis-carcelaria-en-ecuador-se-repiten-las-muertes-y-el-hacinamiento-se-dispara-1114578905.html

Crisis carcelaria en Ecuador: se repiten las muertes y el hacinamiento se dispara

Crisis carcelaria en Ecuador: se repiten las muertes y el hacinamiento se dispara

Luego de los fallecimientos de 22 personas en prisiones del país, organizaciones piden al Estado cumplir con el fallo judicial sobre una política integral de rehabilitación. 'En Órbita' conversó con Pamela Chiriboga, coordinadora del área legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

En marzo, la Justicia ecuatoriana aceptó la acción de protección presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).En Ecuador, según la Constitución, cualquier persona que haya sentido vulnerados sus derechos por el Estado o por instituciones públicas, puede interponer una acción de protección.En este caso, fue luego de los motines de febrero en tres centros penitenciarios que dejaron un saldo de 79 personas muertas. Pero hasta el momento, "ninguna de las medidas de la resolución se cumplieron", dijo a En Órbita Pamela Chiriboga, coordinadora del área legal de la Inredh."Parte de estas medidas de reparación es que se den espacios entre Academia, sociedad civil y Estado, sobre todo en la Presidencia (...) para buscar las mejores soluciones acerca del sistema penitenciario, como bajar el hacinamiento, cumplir con los estándares internacionales y mejorar el control dentro de las cárceles", apuntó la entrevistada.Para el director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, Fausto Corbo, la rehabilitación resulta "imposible". En el país el hacinamiento alcanza 29,4% a nivel general mientras en algunos centros supera el 150%.Tras los recientes enfrentamientos del 21 de julio en las cárceles de Latacunga y Guayaquil —con un saldo de 22 muertes— el Gobierno de Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia, ya aplicado con anterioridad."Para la Corte Constitucional esta ya no es una medida probable, que es solo dentro de un marco de excepción, cuando no se sabe qué va a pasar. Pero el Estado, según criterio de la Corte, ya conoce las condiciones de los privados de libertad y los problemas estructurales [de las cárceles]", dijo la entrevistada.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el brasileño Augusto Ruas, doctor en Economía de la Facultad de Campinas (San Pablo), sobre los cambios de Jair Bolsonaro en su gabinete y la renovación del Ministerio del Trabajo. Y además la asunción de Pedro Castillo como presidente de Perú.En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

