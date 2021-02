https://mundo.sputniknews.com/20210224/violentos-motines-en-ecuador-las-madres-esperan-noticias-fuera-de-las-carceles-1109171845.html

Violentos motines en Ecuador: las madres esperan noticias fuera de las cárceles

Violentos motines en Ecuador: las madres esperan noticias fuera de las cárceles

Cuatro cárceles de Ecuador han sido escenario de motines sin precedentes que dejaron al menos 79 muertos. Los familiares de los presos se congregaron a las... 24.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-24T17:34+0000

2021-02-24T17:34+0000

2021-02-24T17:34+0000

américa latina

motín

ecuador

vídeo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1109171800_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_20571becdb70e7eca7e3e2eb8ff9e355.png

El motín empezó en la mañana del 23 de febrero en las cárceles de las provincias de Guayas y Cotopaxi, así como en la prisión de Turi, en Azuay. En estas instituciones se encuentra el 70% de toda la población penitenciaria del país andino.La Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó de que la situación "se encuentra controlada".Por su parte, las familias de los reclusos permanecen afuera de las cárceles. "No puedo comunicarme, no sé nada y pido que me digan qué pasa, que mi hijo está bien, qué ha pasado, pero nadie me da información", declaró una de las madres, quien confesó que "está muy preocupada porque no sabe nada" de su hijo. Antes del motín y de los hechos violentos, en la cárcel de Guayas las autoridades incautaron 20 cuchillos, 15 machetes, dos pistolas con municiones y, al menos, 15 celulares, y detuvieron a un guía penitenciario y dos reos presuntamente involucrados en el ingreso de dos pistolas. En las cárceles de Ecuador operan miembros de bandas delictivas, como Los Choneros, Los Lagartos, Los Lobos, Los Pipos y Los ChoneKillers, que se disputan el control de los centros penitenciarios tras el asesinato del líder de Los Choneros, José Luis Zambrano alias Rasquiña.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Violentos motines en Ecuador: las madres esperan noticias fuera de las cárceles Violentos motines en Ecuador: las madres esperan noticias fuera de las cárceles 2021-02-24T17:34+0000 true PT2M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, motín, ecuador, vídeo