José Salazar Mijangos, del adiós futbolero al sueño olímpico

José Salazar Mijangos, del adiós futbolero al sueño olímpico

SAN SALVADOR (Sputnik) — Cada mañana, José Salazar Mijangos contempla desde su ventana el paisaje que jamás soñó: una pista de atletismo a su disposición para... 27.07.2021

Nada mal para alguien que hace apenas un lustro, cuando Río de Janeiro acogió la cita olímpica, todavía jugaba fútbol a nivel profesional y lo único que lo vinculaba al atletismo era su velocidad en el contraataque, o el despegue para atajar un gol.Pero en fútbol nunca pasó de la tercera división en el discreto campeonato cuscatleco, y tras medio año sin hacer deportes, siguió el consejo de una prima que le sugirió acercarse al atletismo, para explotar su velocidad."Así llegué al atletismo, no sabía que podía rendir, pero poco a poco lo hice y en cinco meses gané una competencia", relata a Sputnik desde la capital de Japón, donde debutará el próximo 3 de agosto en la pista del Estadio Olímpico, en el doble hectómetro.Para ello se entrena a solo 120 metros de su habitación, en un complejo deportivo de Fujisawa, especie de ciudad dormitorio de Tokio y Yokohama, célebre por sus comercios y paseos costeros, que Salazar no ha podido disfrutar por la circunstancia del COVID-19.Un susto, y nada másSin embargo, sus sueños olímpicos quedaron en vilo durante su reciente participación en el Campeonato Centroamericano de Atletismo, disputado en Costa Rica, cuando un tirón en los 100 metros planos sembró la duda sobre un posible desgarro muscular.Por suerte, todo quedó en susto, pues un ultrasonido descartó una posible lesión en su muslo derecho, nada que la fisioterapia no resuelva, de cara a cumplir su cometido en esta lid: superar el récord nacional en 200 metros, impuesto por Rubén Benítez en 1997.La actual marca salvadoreña es de 21.05 segundos, en tanto el mejor tiempo de Salazar es 21.23, pero tiene confianza en bajarlo a 20 segundos y fracción.A propósito, en Tokio ha encontrado las condiciones para entrenarse que nunca tuvo en sus años como futbolista, y que lo llevaron a renunciar a esa suerte de religión para los salvadoreños, que veneran al "Mágico" González como los argentinos a Diego Armando Maradona."Las pésimas condiciones que rodeaban al fútbol me motivaron a dejarlo, sentí que ya no me llenaba en ningún sentido y pasé seis meses sin hacer deporte, hasta que mi prima (la baloncestista Gabriela Chávez) me dijo que con mi porte (1,91 metros), algo bueno me iban a sacar en el atletismo", recuerda.Un ascenso velozEl ascenso de Salazar en el atletismo ha sido tan veloz como la competencia que lo llevó a Tokio 2020: tras probarse en distintas distancias, se decantó por los 100 y 200 metros planos, en los cuales ha conseguido notables resultados a nivel regional.Su debut internacional llegó recién en 2019, en los Juegos Deportivos Centroamericanos que acogió Nicaragua, donde ganó sendos bronces en los relevos 4x100 y 4x400.Ese mismo año, también en Managua, pero en otra competencia, Salazar acabó con una sequía de dos décadas para El Salvador sin coronarse en una cita regional, al ganar el oro centroamericano en el hectómetro, y la plata en los 200 metros planos.Gracias a esos resultados, y ante lo imposible de disputar más eventos internacionales por la pandemia de COVID-19, el espigado corredor salvadoreño se benefició con una de las llamadas "plazas de universalidad" para llegar a los Juegos Olímpicos."El hecho de estar aquí es el máximo logro de los atletas. Es emocionante, un trabajo de cuatro años, para una carrera de 20 segundos", resumió este velocista con sueños tan grandes como él, y con mucha gente buena en El Salvador pendiente de sus zancadas.

