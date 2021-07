https://mundo.sputniknews.com/20210727/el-gabinete-inexistente-de-castillo-a-un-dia-de-asumir-la-presidencia-en-peru-1114542633.html

El gabinete inexistente de Castillo, a un día de asumir la presidencia en Perú

El gabinete inexistente de Castillo, a un día de asumir la presidencia en Perú

LIMA (Sputnik) — Pedro Castillo, del partido Perú Libre (izquierda), asumirá la presidencia del país el 28 de julio y hasta ahora no ha confirmado a un solo... 27.07.2021

¿Qué hay detrás de esto?Durante la primera vuelta Castillo afirmó su intención de implantar un gobierno socialista, por lo que cuando su victoria en el balotaje era inminente, y luego de que en la recta final de la campaña moderase ostensiblemente su discurso, la ciudadanía y el empresariado le exigieron que diera señales claras de quiénes iban a conformar su gabinete para saber qué tipo de gobierno pensaba implementar.El presidente electo, debido a la dilación de su proclamación oficial a causa de las acciones legales emprendidas por su rival, Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha), argumentó que no podía nombrar a sus ministros pues debía esperar a que finalizara por completo el proceso electoral.Lo cierto es que muchas semanas antes de que el Jurado Nacional de Elecciones lo proclamase como presidente electo —algo que sucedió el 19 de julio—, ya se sabía que era materialmente imposible que Castillo perdiera la elección; aun así, el futuro mandatario no daba nombres de sus ministros, algo que se ha extendido al punto de que Perú Libre anunció el 26 de julio que el gabinete será dado a conocer luego de la toma de mando.Caos en Perú LibreJosé Carlos Requena es analista político y exdirector de Política en el diario local El Comercio, el más importante y antiguo de Perú. En conversación con Sputnik da algunos alcances sobre las razones que existen detrás de esta demora de parte de Castillo para dar luces sobre las personas que lo acompañarán en su gestión.El analista se refiere a que Castillo ganó como candidato de Perú Libre, pero es solo un invitado en el partido y no un militante. Perú Libre es liderado y fue fundado por Vladimir Cerrón, un político que está cumpliendo prisión suspendida por delitos de corrupción, tras haberse beneficiado personalmente en la ejecución de una obra de saneamiento en el departamento de Junín (centro), cuando ejerció como su gobernador entre los años 2011 y 2014.En ese sentido, Requena apunta que actualmente existen pugnas de poder en Perú Libre, con Castillo como el presidente electo, pero con Cerrón como el "dueño" del partido, algo que finalmente está generando un caos interno que impide que se lleguen a consensos sobre quiénes serán las personas que van a acompañar al mandatario en su gestión.Si bien Castillo moderó su discurso en la segunda vuelta, descartando medidas que antes había anunciado como una política económica estatista o la expropiación de empresas privadas, Cerrón mantiene un discurso radical de izquierda que hace patente a través de Twitter, red que emplea para, muchas veces, contradecir lo que Castillo o personas cercanas a él afirman.Dichos y contradichos"Cerrón es una piedra en el zapato y creo que gran parte del problema de Castillo es que no sabe cómo lidiar con eso porque no tiene experiencia (...) La presencia de Cerrón es especialmente perturbadora porque es una persona que no se calla. Lo habrás notado el domingo cuando mientras Pedro Francke daba una entrevista a un dominical, Cerrón estaba tuiteando", señala el analista.Requena alude al hecho de que Francke, un político de izquierda moderada y actual asesor en Economía de Castillo, dio una entrevista a un programa de señal abierta y Cerrón, lejos de apoyar sus ideas en uno de los sectores más importantes de la futura gestión, lo denostaba en Twitter.Así, queda la sensación de que Castillo no puede convocar a personas para su gabinete porque antes tiene que negociar o tener la aprobación de Cerrón, quien de hecho hasta anunció días atrás que Róger Nájar, congresista de Perú Libre, iba a ser el primer ministro.Sin embargo, aunque aclaró que es "el presidente Castillo quien toma las decisiones finales", fue una declaración que redunda en esa imagen caótica que da el partido de gobierno.Por lo pronto, ante el mutis de Castillo, no queda nada claro sobre qué rumbo tendrá la próxima gestión, en particular en temas como Economía y Salud, ambas carteras que ya deberían tener cosas claramente definidas en la delicada situación de crisis que ha originado la pandemia.

