Organismo electoral proclama a Pedro Castillo como próximo presidente de Perú

"La fórmula presidencial del Partido Político Nacional Perú es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidente de las Elecciones Generales 2021 y, en consecuencia, como presidente del JNE, proclamo presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones, y primera vicepresidenta de la República a doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra", dijo Jorge Luis Salas Arenas, titular del JNE.La ceremonia de proclamación se hace de manera virtual, por la pandemia del COVID-19, y a través de la cuenta en Facebook del JNE.Por su parte, el político izquierdista, hizo un llamado a construir un Perú inclusivo luego de ser proclamado presidente electo."¡Gracias pueblo peruano por este histórico triunfo! Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre. Sin discriminación y por los derechos y todos y todas", indicó Castillo a través de su cuenta en Twitter.FelicitacionesEl Gobierno venezolano felicitó a Pedro Castillo, tras la proclamación como presidente para el período 2021-2026."El Gobierno Bolivariano de Venezuela celebra el éxito de la histórica jornada electoral llevada a cabo en la República del Perú, el domingo seis de junio, que resultó en la inobjetable elección del profesor Pedro Castillo Terrones como nuevo presidente de ese país", escribió la Cancillería a través de un comunicado.En el balotaje del 6 de junio, Pedro Castillo se enfrentó a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), obteniendo una victoria por poco más de 44.000 votos, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.El 19 de julio el JNE rechazó los pedidos de nulidad de actas de proclamación favorables a Castillo interpuestos por Fuerza Popular.En días anteriores, el JNE había rechazado los más de cien pedidos que hizo el fujimorismo para anular actas en mesas de sufragio en las que Castillo había obtenido mayoría de votos.Luego de haber desestimado todas las acciones de Fuerza Popular para restarle votos a Castillo y evitar su ascenso al poder, el JNE anunció la proclamación de este como mandatario electo para el lunes 19.Castillo deberá asumir como presidente el 28 de julio, día en que Perú celebra 200 años de su independencia.

Francisco Sierra Corrales

Bravo Profe, ahora es que empieza el trabajo duro y de transformación social, viene una campaña mucho más fuerte y dura como la constituyente y el proceso constituyente para un nuevo contrato social que facilite e induzca a los cambios; no vaya hacer como hizo Chávez en un principio mal asesorado por derechistas que para "no espantar inversionistas", empezó a "bajar la guardia" desde una política de izquierda y a complacer los "oídos de la derecha". El pueblo voto por usted y sabe que usted representa el cambio y quiere cambio, el resultado de casi 50%-50% entre usted y la derecha, es circunstancial, son mucho más los que están a favor suyo, hubo ventajismo y usted se va a comunicar con el pueblo a través de la constituyente, ella es la que va a decir cómo debe gobernar y ella es el gran pueblo. En lo inmediato, el presupuesto, las vacunas, la educación y la agricultura. No deje que lo presionen con el dólar. Pueblo a la calle, la derecha debe dejarlo gobernar.

0