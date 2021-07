Grupo ruso Rosatom interesado en extracción de litio boliviano con tecnología limpia

https://mundo.sputniknews.com/20210726/grupo-ruso-rosatom-interesado-en-extraccion-de-litio-boliviano-con-tecnologia-limpia-1114509986.html

Komarov confirmó que Rosaton es una de las firmas que ha respondido a la invitación lanzada en meses pasados por el Gobierno boliviano de Luis Arce para seleccionar a uno o más socios estratégicos que aporte tecnología y capital para la extracción directa de litio de los salares altiplánicos."Nosotros estaremos muy felices si Bolivia nos permite ofrecerles nuestras tecnologías, que son las más avanzadas. Ahora estamos participando en la licitación", afirmó el ejecutivo.La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) informó recientemente que evaluaba propuestas presentadas por una veintena de firmas tecnológicas de todo el mundo para la extracción, aunque no identificó a las proponentes.La selección de uno o más socios de YLB para la primera parte de la cadena de producción e industrialización del litio debería concluir este mismo año, según YLB.Komarov remarcó que la tecnología ofrecida por Rosatom a Bolivia "permite no perjudicar de ninguna manera el medio ambiente, no perjudicar la vida de las personas; también preservar las especies que viven en el área como el flamenco rosado y el ambiente alrededor de los lugares donde se extrae el litio".El ejecutivo apuntó, en una explicación separada del proyecto de reactor nuclear en construcción, que esta planta tendrá una serie de laboratorios de investigación de tecnologías, uno de los cuales estará dedicado exclusivamente al litio.Las reservas bolivianas de litio, consideradas por ahora las más grandes del mundo, se ubican principalmente en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes del altiplano andino occidental, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.El proyecto de extacción directa de litio se desarrollará simultáneamente con otros emprendimientos ya iniciados por YLB, como fábricas de cloruro de potasio y carbonato de litio, con tecnolgías chinas.Otra serie de proyectos acordados con un grupo alemán liderado por ACI Systems, que incluía la fabricación de baterías de ion lito para la industria de automóviles, está paralizado desde la crisis política boliviana de 2019.

