Más de un siglo de ilusión y encanto: la tienda de magia más antigua del mundo está en Barcelona

Barcelona es el hogar de la tienda de magia más longeva del planeta. Por el Rei de la Màgia han pasado algunos de los magos más importantes del país. Francis... 25.07.2021, Sputnik Mundo

Pasear por las calles de El Born de Barcelona es como nadar entre las aguas del tiempo. Sus angostas calles y edificios de colores tierra y persianas mallorquinas evocan a días que tan solo recuerdan las piedras de la Basílica de Santa María del Mar, ubicada en el laberinto urbano del barrio. Un pasado que contrasta con el presente más feroz, traído por algunos de los negocios que pueblan sus bajos. El siglo XXI aparece en forma de restaurantes veganos, cafeterías especializadas en boles de cereales e innumerables coctelerías. Un escenario que comparten con negocios de otra época. Uno es el Rei de la Màgia.Su fachada de madera pintada en un rojo intenso advierte que el comercio no es un recién llegado. Cruzar las puertas del número 11 de la calle de la Princesa es retroceder un siglo o más. Las vitrinas de cristal se agolpan en el local, cuyas paredes están recubiertas de fotografías y carteles antiguos. "Hemos cambiado o restaurado algún mueble, pero la estética es la misma. Es un pequeño museo. Se respira otro siglo", destaca Pau Martínez Llop, propietario del Rei de la Màgia, a Sputnik Mundo. Tras los vidrios, juegos de cartas, pelotas y toda clase de artefactos del mundo del ilusionismo. La magia es el producto de este establecimiento. Un arte que lleva despachando desde finales del siglo XIX. Se trata de la tienda de magia más antigua del mundo.El Rei de la Màgia nació de la mano de Joaquim Partagàs. Un joven barcelonés que a la edad de 17 años se embarcó hacia América con el objetivo de hacer fortuna. En Argentina, sus juegos de manos le dieron fama como prestidigitador. Una fulgurante carrera que prosiguió al regresar a Barcelona en 1878. Ese mismo año abrió el Rey de la Magia, la primera de su tipo en España. Lo hizo a unos pasos de la ubicación actual, en el número 7 de la calle de la Princesa. El 11 no siempre sería su hogar. Las Ramblas o la calle de la Daguería también contaron con su presencia. "No es fácil seguir su movimiento, porque en la época no había registros. Sin embargo, según los familiares, en 1881 se estableció en la ubicación actual", afirma Martínez. Ese año es el que data en el letrero de la tienda.El negocio se transforma en epicentro de la efervescente escena de la magia en España. Partagàs no para de enviar paquetes hacia Cuba y otros países de América Latina. Un ritmo frenético que mantuvo hasta el final de sus días, el 28 de diciembre de 1931. Pocos días después de su muerte, un admirador y mago, Carles Bucheli, se hace con el comercio. Conocido artísticamente como Carlston, el nuevo propietario logra que el Rei de la Màgia se mantenga abierto, excepto en los momentos más cruentos de la guerra civil. "En una época en la que la cultura estaba perseguida, Bucheli consiguió que la tienda perdurase. Y eso que no lo tuvo fácil. Él mismo sufrió represión, ya que era homosexual y pasó en varios momentos por la cárcel", señala Martínez.Bucheli murió en 1981, año del centenario de la tienda. La dirección pasó a manos de su sobrina, quien al poco tiempo puso el cartel de traspaso. Ante el peligro de su continuidad, el poeta Joan Brossa, amigo de Carlston, avisó a Josep María Martínez Agustí, prestidigitador, actor de teatro independiente y seguidor del trabajo del antiguo propietario. "Mi padre siempre quiso trabajar aquí", resalta Martínez, hijo de aquel mago que sustituyó a Bucheli al frente del Rei de la Màgia. Tres familias distintas a lo largo de más de un siglo de historia.Más que una tiendaTras una serie de reformas, Martínez Agustí y su esposa Rosa María Llop Navarro reabren el establecimiento el 28 de febrero de 1984. Bajo su batuta, se explora el fondo artístico, documental y museístico de la entidad. En 2002 crean la Asociación Cultural el Rei de la Màgia, dedicada a la preservación de la riqueza del establecimiento y a la promoción del ilusionismo en los distintos ámbitos de la sociedad. Su sede es un pequeño local llamado Teatre Museu El Rei de la Màgia, situado en una calle de la Ciutat Vella.Pau Martínez, actual encargado de la tienda, eleva el concepto de esta iniciativa del Rei de la Màgia. La transforma en una empresa cultural y traslada la asociación a un espacio mayor dentro del callejero del casco histórico de Barcelona. Entre 2011 y 2018, un teatro para 200 personas acoge representaciones de ilusionismo, tanto de noveles como de magos experimentados. A su vera, un museo en el que se muestra la colección de objetos históricos que ha recolectado la tienda durante el paso de los años. "Se podía hacer un recorrido a lo largo de la historia de la magia y la propia historia de la tienda. Tenemos carteles de magia, objetos antiguos de ilusionismo, grandes y pequeños juegos de ilusiones, varitas mágicas, libros...", describe Martínez.El Teatre Museu del Rei de la Màgia cerró sus puertas hace tres años aproximadamente. El trabajo cultural y de asesoramiento a espectáculos que quieren incorporar técnicas ilusionistas continúa desde el número 11 de la calle de la Princesa. Allí mismo, se siguen realizando los cursos de magia que impartían en la institución. Al menos hasta la llegada del coronavirus. "Es un poco como el que quiere aprender a tocar la guitarra. Tenemos cursos para niños, adultos y personas que quieren perfeccionar sus trucos. Nos adaptamos al alumno, que aprende de todo. Desde juegos de cartas y juegos con monedas hasta mentalismo", asevera el actual propietario.Martínez pasa parte de las horas tras el mostrador del establecimiento. Un mueble en el que han puesto sus manos aficionados a la magia de todo el planeta. "Cualquier persona interesada en este arte la conoce", comenta. Personalidades como Orson Wells, Francis Ford Coppola o Woody Allen han paseado entre sus artefactos. Una nutrida clientela formada por actores, cantantes y algún que otro político. También el Rei de la Màgia es punto de partida para cualquier futuro mago de España. "Por ejemplo, Mag Lari o el Mago Pop empezaron aquí. Sus primeros juegos los compraron en la tienda", comparte el propietario.Su supervivencia al avance de las agujas del reloj casi parece un truco de magia. El Rei de la Màgia ya no es la única tienda de prestidigitación de España. En la actualidad, cualquier capital de provincia de cierto tamaño cuenta con al menos una. Además, se ha tenido que enfrentar a una de los más terribles maleficios para el comercio local: la pandemia de coronavirus. "El confinamiento fue duro y se ha notado bastante. Pero también es cierto que ha generado un mayor número de aficionados. Personas que se han puesto a aprender a hacer magia a través de Internet", admite Martínez.El escapismo es una de las prácticas más habituales entre los ilusionistas. Algunos lo hacen de camisas de fuerza, otros de tanques llenos de agua. El Rei de la Màgia se escabulle de las garras del tiempo. Una trampa de la que no todos los negocios centenarios logran zafarse. "Es una sangría. Aquí en el centro de Barcelona, decenas de tiendas con más de un siglo de historia cierran a lo largo del año. Luego, viajas a Roma, Berlín, Londres o París y tienen leyes que protegen a los comercios más antiguos. Ya sea controlando la actividad o dando ayudas a los actuales propietarios. Aquí no tenemos prácticamente nada", lamenta Martínez."Son joyas de la ciudad", sentencia. El escaparate rojo intenso del Rei de la Màgia rompe la paleta del resto de El Born. Su dibujo de un hombre con turbante encapsulado en un interrogante nada tiene que ver con los modernos bares de tapas de lunas interminables y cafeterías de pizarras de colores. Con ambos coexiste en un barrio de trazado medieval. Como si de un encantamiento se tratase.

