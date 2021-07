https://mundo.sputniknews.com/20210725/el-numero-de-tazas-de-cafe-al-dia-que-podria-poner-en-riesgo-tu-salud-1114474563.html

El número de tazas de café al día que podría poner en riesgo tu salud

El café es una de las bebidas más populares del mundo. Pero, ¿cuánto es bueno tomar? Un nuevo estudio sugiere que más de seis tazas al día llenas de café... 25.07.2021, Sputnik Mundo

En el estudio participaron 17.702 personas de entre 37 y 73 años. Beber seis o más tazas de café al día aumenta un 53% la probabilidad de sufrir esta dolencia que quienes beben una o dos tazas al día, lo cual se considera una ración de café dentro de la normalidad.Los resultados son parte de un proyecto llamado UK Biobank que recopila datos sobre el modo de vida de la población, como es el consumo de café, el volumen de materia gris y las enfermedades, pero también el estatus socioeconómico de quien participa.La epidemióloga Kitty Pham, de la Universidad del Sur de Australia, subraya que, si bien estamos ante una de las bebidas más populares, no están del todo claras las consecuencias de abusar de ella. "Se consumen a nivel mundial más de 9.000 millones de kilos de café al día", recuerda, así que "es necesario que entendamos las implicaciones en la salud".Se trata del mayor estudio sobre lo que une el café con el volumen de nuestro cerebro y el riesgo de demencia y de sufrir un ictus.Sabemos que el café nos mantiene alerta gracias a la cafeína, pero las investigaciones hasta ahora no arrojaban mucha luz sobre cómo influía esta sustancia en el volumen cerebral. La materia gris y la materia blanca nos ayudan a controlar nuestras funciones sensoriales. Que ambas se reduzcan es un proceso natural a medida que envejecemos, y algunos investigadores han establecido una relación entre este proceso y la demencia. Abusar del café podría empeorarlo."Descubrimos de forma consistente que un mayor consumo de café se asociaba en gran medida a una reducción del volumen cerebral: esencialmente, beber más de seis tazas de café al día puede ponernos en riesgo de padecer enfermedades cerebrales como la demencia y el ictus", dice Pham.Por ahora el equipo de Pham desconoce a qué se debe. Es posible que sea porque la cafeína se une a los receptores de adenosina del cerebro, aunque también se puede deber al impacto del café en otras zonas del cuerpo, como el sistema cardiovascular.En cualquier caso, recomiendan no abusar del café. Una o dos tazas enteras de café es más que suficiente, pero habrá que tener en cuenta siempre las diferencias en la cantidad de café que se sirve, puesto que no es lo mismo una taza con menos de la mitad de café y llena de leche.

Rodolfo Miguel Serra Bien, habría que agregar que sería también bueno que no existiese la pandemia, que todos tuvieran trabajos, que la educación sea la mejor para todos al igual que los estados se preocuparam por la salud de sus ciuudadanos, que no existiera la inflación, que las pequeñas y medianas empresas tuvieran acceso a creditos con tasas que pudieramos todos pagar sin preocupaciones, etc, etc, etc. Idear un mundo felíz es fácil y quieren asustarnos que el café y los cigarrillos nos matarían mas rapido que el hambre y la ansiedad de saber si llegamos al día 15 porque al 31 ya ni soñando? Dejame con mis tazas de cafe, por lo menos la cafeína me libera por unos minutos de la realidad! 0

1

