Esta bebida es tan estimulante como el café, pero es más saludable

Esta bebida es tan estimulante como el café, pero es más saludable

El café es una bebida muy popular en todo el mundo, pero su consumo en exceso puede tener algunas consecuencias para la salud. Por esta razón, no es raro que... 13.07.2021, Sputnik Mundo

En una conversación con Sputnik, el nutricionista ruso Pavel Isanbaiev habló acerca de una bebida alternativa al café, capaz de estimular nuestro organismo de manera similar, pero sin causar tantos efectos negativos.Al contrario de la cafeína, la teobromina no afecta el sistema nervioso central y no causa ansiedad. Por otro lado, es capaz de aumentar la concentración, destacó el médico. Además, según explicó Isanbaiev, la teobromina actúa en nuestro organismo por más tiempo que la cafeína, por lo que sus efectos son más prolongados.El chocolate caliente también es capaz de darnos la dosis extra de ánimo que necesitamos al despertar, ya que, como aclaró el especialista, también contiene cafeína. Su concentración, sin embargo, es menor, apuntó Isanbaiev.El médico puso de relieve que los efectos se observan en el organismo solamente al consumir la bebida natural y no su versión instantánea. Es decir, el chocolate caliente debe hacerse con cacao en polvo puro disuelto en leche o incluso en agua.Si no te gusta el chocolate caliente, sin embargo, existen otras alternativas. Isanbaiev sostuvo que se pueden encontrar pequeñas dosis de cafeína en otras bebidas, como el té verde o los refrescos. Esta última opción, sin embargo, no es tan saludable como las anteriores.

