https://mundo.sputniknews.com/20210724/hay-que-explicarle-a-biden-que-es-la-democracia-1114435840.html

"Hay que explicarle a Biden qué es la democracia"

"Hay que explicarle a Biden qué es la democracia"

Frustrado y decepcionado. Así se mostró en el foro de CNN el presidente, Joe Biden, tras el fracaso de una votación de prueba sobre una de sus banderas: el... 24.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-24T06:30+0000

2021-07-24T06:30+0000

2021-07-24T06:30+0000

qué pasa

oposición

cumbre

cnn

casa blanca

joe biden

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1114435804_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_b002dba03c2f7d4433dabccc2f657ae9.jpg

"Hay que explicarle a Biden qué es la democracia" "Hay que explicarle a Biden qué es la democracia"

La democracia según BidenEsenciales. Así serán para la Casa Blanca las próximas semanas en su intento de instrumentar una agenda amplia, y sobre todo, para cumplir con la promesa de campaña de Biden de trabajar codo con codo con la oposición, es decir, los republicanos, y demostrar hacia adentro y hacia fuera que 'la democracia sigue funcionando'.Sin embargo, Biden siente que si una forma bipartidista de gobernar llegara a zozobrar, no todo será de su responsabilidad. Así, en el foro CNN, Biden ha echado mano de la herencia de Trump a quien acusa de haber causado un daño importante al trabajo en conjunto de ambas facciones. Dicho de otra forma, si sus proyectos llegaran a naufragar en el Congreso, no será por la falta de idoneidad de los mismos, sino porque entiende que la oposición no debería oponerse.En este sentido, Biden aludió al filibusterismo, esa técnica de obstruccionismo parlamentario que se aplica para retrasar o bloquear la aprobación de una ley o acto legislativo y que consta de un discurso de larga duración en un debate parlamentario. Al respecto, reconoció que la norma es una reliquia de la era de Jim Crow, y matizó: "No hay razón para protegerla, aparte de lanzar a todo el Congreso al caos y no se legislaría nada, no se haría nada en absoluto. Y hay un montón en juego"."Me explico: EEUU tiene dos partidos parlamentarios, uno hace de Gobierno y el otro es el partido de oposición, y las críticas que hace [Biden] es un poco que el partido que lógicamente tiene la misión de oponerse a las decisiones del Gobierno, y por lo tanto fiscalizar las acciones del partido de Gobierno, resulta que dice 'hombre, es que mejor es que se sumara al esfuerzo del Gobierno y así juntos podríamos acrecentar y acelerar mucho ese tipo de circunstancias'. Eso ha existido en el pasado, pero son los regímenes de partido único, entonces aquí hay un problema de aceptación o de asimilación de lo que es una oposición democrática que parece que Biden no entiende", remacha Orella.Para el también profesor de la Universidad CEU San Pablo, "el planteamiento del filibusterismo, lógicamente es una consecuencia negativa, pero es una consecuencia, que incluso en otros países se llama de otra manera: en Italia por ejemplo 'vejigas de hierro', porque aguantaban hasta el momento en que tenían que salir exhaustos al baño, siempre ha sido una anécdota dentro del mundo democrático. Cuando tu quieres acelerar y meter esa eficacia gestora en ese aspecto, es lo que habitualmente se ha llamado dictadura: no se discute políticamente, se gestiona un proyecto, se materializa, y se realiza en corto plazo. Claro, es un modelo político diferente".Biden inquietanteSobre su condición de presidente de los EEUU, Biden confesó en este foro: "La primera vez que bajé las escaleras y tocaron 'Hail to the Chief' ['Saludo al jefe'], dije: '¿Dónde está?'", como si él no fuera el presidente. Los optimistas creen que se trató de un guiño a los ocho años que pasó en la Casa Blanca como vicepresidente mientras sonaba el famoso tema para el entonces presidente Barack Obama.Entonces, Biden dijo que el momento en que cayó en la cuenta de que ahora es presidente, el líder del mundo libre, fue en su viaje de junio a Europa cuando se sentó frente a líderes como el presidente de Rusia, Vladímir Putin, como un igual."Siempre se oye 'líder del mundo libre'. Bueno, me he dado cuenta de que cuando estoy sentado frente a Putin, a quien conozco, él sabe quién soy […] es la primera vez que tengo la noción de estar en la oficina del líder del mundo libre", dijo Biden."Desde luego cuando él se auto titula de una manera absolutamente casi insultante con respecto al resto de los mandatarios, como líder de un país libre, de un mundo libre, como si los demás no pintasen nada, siendo representativos del resto de las sociedades que habitan este planeta, viene de una historia, de una idiosincrasia en la cual el resto de los presidentes estadounidenses, del mismo modo se han auto titulado" de la misma manera, explica Orella."Aquí ya no estaría tanto en la visión un poco tragicómica de una persona como Biden, en la cual vemos que muchas veces sus facultades físicas no le acompañan, sino en una gran tradición mesiánica que persigue a los presidentes de EEUU a la hora de envolver sus intervenciones de política internacional, […] y es como se ven. Habría que preguntar al resto del mundo cómo le ven al presidente de los EEUU", concluye el Dr. José Luis Orella.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

аудио, oposición, cumbre, cnn, casa blanca, joe biden, vladímir putin, rusia