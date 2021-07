Biden solo se dio cuenta de que era presidente al reunirse con Putin

"Fue la primera vez que me sentí como, siempre suelen decir, 'líder del mundo libre'. Bueno, me doy cuenta, cuando estoy sentado frente a Putin, a quien conozco, él sabe quién soy. Yo se quien es. Él sabe que lo digo en serio y puedo hacer lo que digo. Él lo entiende. No significa que lo hará o no, pero el punto es que es la primera vez que siento la noción de que estoy en el cargo y que soy el líder del mundo libre", afirmó Biden en un discurso en Ohio, televisado por CNN.