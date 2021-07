https://mundo.sputniknews.com/20210724/fiscalia-asegura-que-se-actuara-con-apego-a-la-ley-en-juicios-por-disturbios-en-cuba-1114463713.html

Fiscalía asegura que se actuará con apego a la ley en juicios por disturbios en Cuba

Fiscalía asegura que se actuará con apego a la ley en juicios por disturbios en Cuba

LA HABANA (Sputnik) — Representantes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y los Bufetes Colectivos coincidieron en asegurar que... 24.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-24T20:41+0000

2021-07-24T20:41+0000

2021-07-24T20:41+0000

américa latina

protestas en cuba 2021

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1114050490_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_da42f3643a4b0b15e36eab24df6b7b98.jpg

Según la Fiscal General, los casos concretos que ya se concluyeron han estado asociados fundamentalmente a delitos menores, entre los que destacan desórdenes públicos, instigación a delinquir, y algunos casos de daños.Peña Ojeda confirmó además que se registraron hechos más violentos, de extrema violencia, y a partir de esa connotación continúan las investigaciones en los expedientes de fase preparatoria, en un proceso –dijo– "que llevará más tiempo para determinar la responsabilidad de cada uno de los participantes".También comentó que se cometieron hechos violentos contra personas, contra autoridades, y contra bienes, no solo estatales sino de personas, considerados de extrema gravedad y que ahora la Fiscalía está determinando la participación de las personas que han sido detenidas y de otros involucrados.Recalcó además que la Fiscalía está brindando atención a las personas interesadas en estos hechos, y hasta el momento se han atendido cerca de 90 reclamaciones individuales.Desmienten avalancha de juiciosPor su parte, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, hizo un desmentido respecto a noticias que se transmiten en las redes sociales que intentan deslegitimar el sistema judicial en la isla, al asegurar que se está produciendo una "avalancha" de juicios sumarísimos.El jurista explicó que los casos que se han visto corresponden a delitos menores que se ven en la primera instancia de justicia —tribunales municipales— de una forma más ágil y expedita, no exenta de garantías, y amparada en una práctica regulada por las leyes nacionales, y que a su vez es una práctica universal, donde la mayoría de los países del mundo tienen para juzgar las formas menos graves de comisión de delitos con procedimientos parecidos.El presidente del Tribunal Supremo cubano confirmó que hasta el momento han llegado a los tribunales municipales de justicia 19 procesos judiciales que involucran a 59 personas, vinculadas a delitos de desórdenes públicos, desacato a la autoridad, lesiones a personas que no fueron graves ni dejaron secuelas, y otras figuras delictivas.Solicitud de amnistíaA pesar de que algunas personalidades, dentro y fuera de la isla, han solicitado se declare una amnistía a las personas involucradas en los disturbios del pasado 11 de julio, el presidente del Tribunal Supremo Popular, cuestionado por la prensa, comentó que esa solicitud estará pendiente a "una decisión política que corresponde al Gobierno" y –agregó– "tendrá su momento".CifrasNi la Fiscal General de la República, ni el presidente del máximo órgano de justicia en Cuba ofrecieron cifras de personas detenidas, juzgadas, liberadas, o pendientes de juicio por los acontecimientos violentos del 11 de julio.

https://mundo.sputniknews.com/20210724/cuba-agradece-el-apoyo-del-movimiento-no-alineados-frente-a-campanas-desestabilizadoras-1114456530.html

https://mundo.sputniknews.com/20210723/canciller-de-cuba-repudia-manipulacion-de-informacion-por-parte-de-eeuu-1114409244.html

Tomas Bonzon Castigo ejemplar para los transgresores y los violentos. 0

1

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protestas en cuba 2021, cuba