Canciller de Cuba repudia manipulación de información por parte de EEUU

Canciller de Cuba repudia manipulación de información por parte de EEUU

LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció los ataques informáticos provenientes de EEUU contra Cuba, y la manipulación de... 23.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-23T00:23+0000

2021-07-23T00:23+0000

2021-07-23T01:27+0000

américa latina

protestas en cuba 2021

bruno rodríguez

cuba

eeuu

A su vez, el canciller denunció a las cadenas televisivas estadounidenses CNN en español y Fox News, de manipular la información de lo que sucede en Cuba de forma "sistemática y mendaz", lo cual —aseguró— "contraviene el periodismo objetivo e irrespeta el derecho de los ciudadanos estadounidenses y del mundo a recibir información veraz".El pasado 11 de julio, La Habana y otras localidades del país fueron escenario de manifestaciones opositoras callejeras, que terminaron en enfrentamientos con simpatizantes del Gobierno y agentes de seguridad, además de actos vandálicos.SancionesEl ministro de Relaciones Exteriores se refirió además a las sanciones impuestas por el Gobierno de EEUU contra el ministro de las fuerzas armadas cubanas y la Brigada Especial del Ministerio del Interior, por supuesta responsabilidad en la represión de los manifestantes, sanciones que calificó de "irrelevantes" desde el punto de vista práctico.Denunció además la persistente "mendacidad" de algunos medios de comunicación establecidos en EEUU y en España, con "una profusión de calumnias, manipulaciones, enredos, mentiras, y trucos baratos en las redes digitales".Prioridad de EEUUEl canciller hizo referencia además al "sorpresivo" cambio de postura de la administración de Joe Biden que hasta hace unos días aseguraba que Cuba no era una prioridad para su Gobierno, y ahora resulta que la isla es una "prioridad absoluta" para la Casa Blanca.También criticó a la administración Biden respecto a sus posturas "erráticas" referentes a las remesas que envían los emigrados cubanos residentes en EEUU a sus familias en la isla, al anunciar primero que no se restablecerían, luego que se había creado un mecanismo para analizar el tema, y ahora que se trata de un tema delicado."Miente desvergonzadamente el gobierno de los EEUU cuando dice que el Gobierno cubano se apropia de parte de las remesas. Las remesas no se gravan, no hay impuestos, no hay aranceles. Quien fija una comisión de servicio no es el gobierno cubano, es la compañía Western Union", añadió el canciller.Chantajes políticosRodríguez denunció además las presiones políticas y económicas que ejerce la Casa Blanca contra un grupo de países, tratando de que se adhieran a una declaración condenatoria contra Cuba, que calificó de "desvergonzada y mentirosa".También alertó públicamente al Gobierno estadounidense de los planes de una flotilla organizada en Miami (sureste), que pretende instalarse en la frontera marítima próxima a Cuba, por lo que pidió a Washington "actuar con seriedad para evitar incidentes que no convienen a nadie".

Tomas Bonzon Son vergonzosas las cosas que dicen los personeros de gobierno de la momia asesina. Esta imitación de presidente que vive en el pasado fracasará en sus estúpidas medidas logrando mayor cohesión del pueblo cubano y su gobierno. El pobre anciano senil no entiende una palabra del mundo actual y se desangra cometiendo torpezas mayúsculas atacando simultáneamente a China, Rusia, Irán, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Es simplemente un total inepto que no puede ni resolver lis problemas decsu propio país. 0

cuba

eeuu

2021

