El papá de Meghan Markle amenaza con llevarla a la Justicia para poder ver a sus nietos

El papá de Meghan Markle amenaza con llevarla a la Justicia para poder ver a sus nietos

El papá de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, tiene 77 años, vive solo en México y se queja de que nunca ha visto a sus nietos que viven a 113 km de él. 23.07.2021, Sputnik Mundo

En declaraciones a Fox News, Markle dijo que estaba listo para llevar a su hija Meghan y al príncipe Harry a una corte de California "en un futuro muy cercano", ya que su salud continúa deteriorándose.Thomas Markle subrayó a los periodistas que nunca ha visto a su nieto Archie que ya tiene 2 años ni a la recién nacida Lilibet. Los niños viven en la mansión de Meghan y Harry en Los Ángeles, mientras que su abuelo vive jubilado en Rosarito, Baja California.La causa de la riña familiar entre Meghan y su padre no está clara. La propia actriz le dijo a Oprah que su padre la había "traicionado" y que ella "encontraba difícil reconciliarse" con él.Thomas Markle asegura que no entiende de qué lo culpan: "Si hubiera hecho algo terriblemente mal, [el castigo] estaría bien, pero no lo he hecho".Thomas también le contó a Fox sobre el momento en que su hija sintió la fama por primera vez y quedó cautivada de inmediato por ella. Dijo que fue cuando tenía alrededor de 12 años. Él le permitió que lo acompañara en la alfombra roja cuando ganó un premio Emmy como director de iluminación.Cuando su entrevista con Fox News apareció en la prensa británica, los compatriotas de Harry no se pusieron del lado del príncipe. Al contrario, apoyaron a su suegro estadounidense y le están deseando suerte en los tribunales, aunque advierten que tiene pocas probabilidades legales de ganar.

