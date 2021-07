https://mundo.sputniknews.com/20210722/nord-stream-2-eeuu-vapuleado-y-humillado-asume-la-derrota-frente-a-rusia-y-alemania-1114393875.html

Nord Stream 2: EEUU vapuleado y humillado asume la derrota frente a Rusia y Alemania

Nord Stream 2: EEUU vapuleado y humillado asume la derrota frente a Rusia y Alemania

EEUU y Alemania llegan a un acuerdo sobre el Nord Stream 2. En tanto, la UE vuelve a golpear a su sector agrario y ganadero al prorrogar sanciones a Rusia, y... 22.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-22T16:50+0000

2021-07-22T16:50+0000

2021-07-22T16:50+0000

octavo mandamiento

protestas

nord stream 2

petróleo

acuerdo

sanciones

alemania

ue

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1114393838_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_5c2ca8b4550259aab7505b0341c5d947.png

Nord Stream 2: EEUU vapuleado y humillado asume la derrota frente a Rusia y Alemania Nord Stream 2: EEUU vapuleado y humillado asume la derrota frente a Rusia y Alemania

Crónica de una derrota anunciadaAnteriormente, el presidente de EEUU, Joe Biden, había argumentado su rechazo a la política de sanciones directas contra el gasoducto ruso-germano, pues cuando asumió la presidencia el Nord Stream 2 ya estaba construido en un 90%. En este sentido, Washington y Berlín han llegado a un acuerdo en una reunión entre Joe Biden y Angela Merkel.Un acuerdo que es bastante ambiguo y da pie a lecturas diferentes debido a sus condiciones. Según la subsecretaria de Estado de EEUU, Victoria Nuland, Alemania se ha comprometido a tomar medidas por su cuenta contra Rusia y a respaldar acciones a nivel de la Unión Europea en caso de que Moscú busque usar la energía como arma, o emprenda una acción agresiva contra Ucrania.Estas medidas, incluidas las sanciones, se centrarían en "limitar las capacidades de exportación rusas en el sector energético", detalló Nuland al intervenir ante los legisladores. Añadió que Berlín deberá arreglárselas para buscar una extensión de 10 años del acuerdo entre Kiev y Moscú para el tránsito de gas que expira en 2024. Mientras, Ucrania desespera.La UE vuelve a golpear a su sector agrario y ganadero al prorrogar sanciones a RusiaDejar de hacer lo que "les da la gana" y "sin dar explicaciones", en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Es lo que exige a las autoridades de la UE el portavoz de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura [UAGE], Luis Cortés, ante el nuevo golpe que significa para el sector, la extensión por seis meses de sanciones a Rusia.La medida adoptada recientemente por el Consejo de la UE conducirá a que el gigante euroasiático –"un mercado interesantísimo para el sur de Europa"– extienda su veto a productos alimentarios procedentes de los países que mantienen las sanciones en su contra.Como consecuencia, los productores europeos seguirán acumulando pérdidas multimillonarias, donde sólo en el caso de la comunidad autónoma de Extremadura trepa a unos 20 millones de euros en pérdidas anuales, según dijo Cortés en entrevista con Sputnik. Añadió que en los tres años siguientes al veto ruso –vigente desde 2014– "se usó un pequeño parche de ayuda para contrarrestar las pérdidas", pero pasado ese período la UE ha suprimido sus ayudas al sector agrario y ganadero, condenando a numerosas familias a la "ruina".Petróleo: bombeo sube como la espumaEl petróleo comienza a asomar la cabeza, y parece que ahora definitivamente. Es lo que se podría proyectar tras el más reciente acuerdo al que llegó la OPEP+ que implica un aumento en 400.000 barriles diarios adicionales de bombeo desde agosto hasta diciembre.Una producción que con el advenimiento de la pandemia había sido recortada de manera global en 10 millones de barriles diarios entre los miembros de la OPEP y sus aliados, entre los que se encuentra Rusia. Este aumento progresivo que está teniendo lugar en los últimos meses, habla de una confianza en que la pandemia remita y permita una suerte de reset definitivo en la economía global.Esta nueva medida es una readaptación al contexto de la economía real en el mundo, de acuerdo al presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia. "De la misma forma en que la demanda de petróleo de la economía mundial se hunde el año pasado como consecuencia de la pandemia, y los productores de petróleo toman esta decisión extraordinaria de reducir su producción para evitar el hundimiento de los precios del petróleo, ahora están intentando adecuarse a esta recuperación, en la que todo parece indicar que será más lenta de lo que se esperaba", advierte el analista.EEUU busca ampliar su personal diplomático en Cuba: ¿sálvese quien pueda?EEUU cree que lo que necesita Cuba para una vida feliz es más personal diplomático norteamericano en la isla. Así, Washington está revisando sus planes para aumentar el personal de su Embajada de La Habana según el secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, al indicar que el objetivo es garantizar un mejor "compromiso" con el pueblo de Cuba.Inevitablemente viene a la memoria el famoso chiste sobre por qué nunca habrá un golpe de Estado en EEUU: porque es el único país que no tiene una Embajada de EEUU. Y como muchas veces las grandes verdades se dicen en broma, esta broma tiene mucho de verdad. Y es que, ante las recientes protestas en la nación caribeña, su presidente, Miguel Díaz-Canel, denunció una intentona golpista respaldada por EEUU.En este contexto, los planes estadounidenses de ampliar su personal diplomático en Cuba suena realmente preocupante. Teniendo en cuenta además que vienen acompañados de amenazas de nuevas sanciones contra la isla que serían dirigidas contra "funcionarios cubanos responsables de violencia, represión y violaciones a los derechos humanos contra manifestantes pacíficos", tal y como manifestó la portavoz del Gobierno estadounidense.Lo de "manifestantes pacíficos" es otra de las tantas 'fake news' sobre Cuba. Y es que durante las protestas se registraron actos vandálicos y enfrentamientos con la policía. Por ejemplo, en un municipio los marchantes intentaron asaltar una dependencia policial. A su paso, "vandalizaron viviendas, incendiaron contenedores y afectaron el tendido eléctrico; al propio tiempo que agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los agentes y civiles en el lugar", según el periódico Granma.¿Desaparecidos en Cuba? Una lista poco verificableCuba desmiente que existan personas desaparecidas tras las protestas del 11 de julio, tal y como lo denuncian los opositores al Gobierno cubano."En días recientes el Ministerio del Interior hizo un programa televisado en el que explicó en qué punto se encuentran las investigaciones. Desmintieron que existieran cientos de desaparecidos. Las autoridades hablan de cifras inventadas y escritas con nombres inventados. En muchas de estas listas que están difundiéndose en medios hegemónicos occidentales se pone solo un nombre y un solo apellido de una persona. Las autoridades dicen que muchos de estos nombres son de personas que ni siquiera existen y, por otro lado, de nombres que no se puede corroborar su veracidad porque al poner solo un apellido puede ser cualquier persona, como pudiera no ser nadie", explica el periodista Luis Jesús de los Reyes."También se ha dicho mucho que hay personas que, en efecto fueron detenidas al calor de estas protestas y que eventualmente durante la investigación se descubrió que no habían incurrido en actos delictivos y, por lo tanto, fueron liberadas, mientras que hay otras personas que, de acuerdo con lo que se ve en los videos y fotos, cometieron actos delictivos y están siendo debidamente procesadas. Esa es la posición del Gobierno versus estas listas que se están divulgando con nombres que realmente nadie puede ni corroborar si existen o no", apunta de los Reyes.A su vez, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos ejerce "brutales presiones sobre gobiernos de un grupo de Estados de la OEA" para que se sumen a una declaración contra Cuba. Rodríguez emplazó al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a que reconozca o desmienta la autenticidad del texto."Esta carta, según la denuncia que presentó ayer el canciller, es una carta que fue redactada por funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y que se ha hecho llegar a países miembros de la OEA. Esta carta, entre otras cosas, hace un llamado a estos países, a estos gobiernos, para que se sumen a la campaña contra Cuba y condenen las supuestas violaciones a los derechos humanos, que condenen las supuestas represiones a lo que ellos llaman protestas pacíficas en Cuba. Es una carta, que hay que dejarlo claro, se hace apuntando hacia los países miembros de la Organización de Estados Americanos, una organización de la que Cuba no es miembro desde 1962. Por lo tanto, tal cosa como esta carta o la llamada Carta Democrática de la OEA no aplicaría en ningún caso a Cuba", indica de los Reyes.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

alemania

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, protestas, nord stream 2, petróleo, acuerdo, sanciones, alemania, ue, cuba, eeuu, rusia