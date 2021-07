El presidente de Cuba denuncia una campaña mediática acerca de supuestos desaparecidos en la isla

https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-presidente-de-cuba-denuncia-una-campana-mediatica-acerca-de-supuestos-desaparecidos-en-la-isla-1114351827.html

LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se refirió a los trabajos de investigación acerca de listas de supuestas personas desaparecidas... 21.07.2021, Sputnik Mundo

"Se esclarecen los hechos; se ofrece amplia información y se desmonta otra perversa campaña contra la Revolución Cubana", escribió el mandatario cubano en su cuenta de Twitter.El mensaje de Díaz-Canel enlaza a un artículo publicado por el periódico local Granma, titulado En Cuba no hay desaparecidos ni torturados, que cita declaraciones del coronel Víctor Álvarez, segundo jefe de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior; y de José Luis Reyes, jefe de Supervisión de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República.La reacción de ambos funcionarios en un programa de la televisión local fue en respuesta a supuestas listas de personas desaparecidas que aparecen publicadas en redes sociales, que, según el diario Granma, forman parte de "la operación político-comunicacional alentada y pagada por el Gobierno de EEUU contra Cuba". Por su parte, el funcionario de la Fiscalía cubana comentó que a partir del día 12 de julio, por hechos asociados a los disturbios ocurridos en La Habana y otras localidades en la isla, se han dirigido a este órgano 63 personas, mayormente por la vía presencial, pero —aseguró— "ninguna de estas denuncias o reclamaciones ha estado relacionada con desapariciones".Agregó además que las reclamaciones a la Fiscalía están dirigidas fundamentalmente con las detenciones, y se investigan cinco reclamaciones relacionadas con inconformidades generales del proceso.Durante el programa televisivo, se presentó el testimonio de Ramón Samada, presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico (ICAIC), quien desmintió estar desaparecido, a pesar de aparecer en las "listas" que circulan en las redes sociales confeccionadas desde Miami, al sur de EEUU.

