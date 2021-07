https://mundo.sputniknews.com/20210721/no-es-el-su-57-claves-para-entender-para-que-necesita-rusia-un-nuevo-caza-tactico-1114356609.html

No es el Su-57: claves para entender para qué necesita Rusia un nuevo caza táctico

No es el Su-57: claves para entender para qué necesita Rusia un nuevo caza táctico

Con su novedoso caza ligero de quinta generación Rusia hizo jaque mate a sus adversarios. La creación del avión marca un enorme avance en el desarrollo...

El Checkmate es un avión que dispone de una gran cantidad de ventajas y en el futuro seguramente se hará con su propio nicho en el mercado. Su principal competidor es el F-35 estadounidense, pero el novedoso caza táctico ruso tiene muchas ventajas en comparación con él. La principal, sin duda, es el precio: la aeronave rusa cuesta tres veces menos, unos 30 millones de dólares.Sin embargo, lo más importante es que la calidad del caza ruso no es inferior a la del F-35. Al mismo tiempo, el Checkmate reemplazará a los aviones rusos más antiguos de la misma clase. No obstante, este no es una modernización de las series anteriores, sino un proyecto innovador que está destinado a revolucionar el concepto de los cazas rusos.Puntos fuertes del cazaEl Checkmate ha sido bautizado de manera no oficial como Su-75. Este avión difiere significativamente en su propósito del caza polivalente ruso de quinta generación Su-57.Este último es un avión capaz de cumplir con una amplia variedad de misiones dentro de las líneas enemigas. Su-75, por su parte, es una aeronave de combate aéreo que tiene una lista de capacidades larga y, además, su configuración puede ser alterada de acuerdo con las necesidades del comprador.Se espera que, dado su razonable precio, el Checkmate acabe siendo el principal caza para la mayoría de las unidades en muchos países que lo compren. Los creadores del novedoso aparato planean venderlo en grandes cantidades. Las principales regiones de suministro son África, el Sudeste Asiático, la India y posiblemente América Latina.Normalmente las versiones para los mercados interno y externo difieren significativamente. En muchas ocasiones se crearon versiones especiales para el mercado foráneo. Pero en el caso del Checkmate ruso no habrá una sola versión unificada para el mercado extranjero, sino que se producirán distintas configuraciones conforme las necesidades de los clientes.La simplicidad, que se alcanza sin perder la efectividad, y su precio bajo son dos elementos que con toda probabilidad permitirán al Su-75 hacerse popular en los mercados designados. Asimismo, el avión será fabricado en plazos muy reducidos sin afectar su calidad.Rusia, firme ante los desafíos aéreosEn gran medida, la creación del nuevo caza táctico será muy beneficioso para Rusia: se fortalecerá su imagen como un país que es capaz de producir cazas de quinta generación de alta calidad y que son capaces de competir con los aparatos aéreos producidos por EEUU y sus socios.Además, el trabajo en este proyecto es una gran experiencia para Rusia que lleva su desarrollo tecnológico a un nuevo nivel.La creación de un caza ligero de quinta generación de producción propia en Rusia es un hito porque permitirá a Moscú y sus socios hacerse con una herramienta efectiva y asequible para contrarrestar los desafíos aéreos que plantean determinados países occidentales.Las ganancias que generará la venta de los Su-75 al extranjero es otra ventaja importante para la economía rusa. Si bien el precio es bajo, la cantidad de pedidos podría aumentar la utilidad exponencialmente.La competición con los F-35 en el mercado extranjero no sería una tarea difícil teniendo en cuenta que el Su-75 también presenta una amplia variedad de configuraciones. Se subraya que es incluso posible crear una versión embarcada del Checkmate ruso.También Checkmate es el primer caza de quinta generación que tiene un propulsor que le da ventaja en el mercado. Los gastos de servicio son bajos, mientras que las capacidades de combate son muy amplias.Es de esperar que el Su-75 tenga un gran éxito tanto en el mercado interno como en el extranjero gracias a su relación costo-eficacia. Cuando el avión compruebe sus capacidades, su salida al mercado será triunfante.

