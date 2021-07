Checkmate, un caza ruso económico y eficaz

https://mundo.sputniknews.com/20210720/checkmate-un-caza-ruso-economico-y-eficaz-1114319831.html

MOSCÚ (Sputnik) — El nuevo caza ruso Checkmate presentado en la edición del Salón Aeroespacial MAKS de este año combina una gran eficacia y un precio asequible... 20.07.2021, Sputnik Mundo

Chémezov subrayó que "para desarrollar el aparato se utilizaron varias tecnologías de superordenadores lo que permitió reducir considerablemente los plazos, así como los costes del desarrollo y las pruebas".Jaque y mateEl director de Rostec subrayó que "la filosofía del proyecto se refleja en el nombre del aparato: Checkmate en inglés significa jaque y mate"."En términos de ajedrez, un avión ligero es la caballería ligera, maniobrable y ágil, capaz de realizar jugadas inesperadas y decidir el transcurso del partido", indicó.Otras creaciones de Sukhoi, los aviones Su-57 y Su-35, "son aparatos únicos que se pueden catalogar en la liga superior" pero para algunas tareas "sus capacidades son excesivas".Insistió en que "para un precio relativamente bajo del aparato y de la hora de vuelo, tiene una eficacia de combate muy alta".Altas características técnicasEl aparato, que pertenece a la quinta generación, "tiene baja visibilidad y altas características técnicas de vuelo"."El avión está dotado de una aviónica perfecta y tiene los compartimientos para armas más espaciosos de su clase", recalcó.Por lo tanto, "es capaz llevar en modo de baja visibilidad hasta cinco misiles aire-aire de diferente alcance y otros medios de destrucción".Recalcó además que "el avión está dotado de una aviónica moderna para combatir en el aire y atacar objetivos terrestres"."Tiene un radar equipado con un array de antenas en fase que permite atacar los objetivos incluso en condiciones de fuertes interferencias", subrayó.A la vez, su "sistema de contraataque electrónico y de defensa permite al avión esquivar los dispositivos de detección y destrucción".Versión no tripuladaEl avión ligero Checkmate, que representa "un sistema de combate del futuro" permite crear además una versión no tripulada, anunció Chémezov."En el futuro próximo el avión podrá realizar acciones de grupo con aparatos tripulados y no tripulados reunidos en el mismo sistema", adelantó.Precisó que "los aparatos no tripulados serán capaces de intercambiar información y reaccionar de inmediato a la cambiante situación de combate, distribuir y resolver las tareas de cualquier dificultad de manera automática" lo que aumentará el conocimiento de la situación, ampliará las capacidades de combate y permitirá recurrir a nuevos procedimientos operativos y tácticos.Un alto potencial de exportaciónSegún el director de Rostec, Checkmate "no es solo un avión, es una innovadora plataforma intelectual de aviación".También aseguró que "Checkmate es capaz de utilizar toda la gama de armas y combatir cualquier objetivo en el aire, tierra o mar y los más perfectos sistemas de defensa aérea"."Es capaz de resolver todo el abanico de tareas a las que se enfrenta el cliente, destruir con eficacia los objetivos terrestres y marítimos, luchar por el dominio en el aire en condiciones de superioridad numérica del enemigo", resaltó.En total, "la combinación de la alta carga de combate, los equipos punta y el bajo coste de una hora de vuelo convierte el avión en el más ventajoso en cuanto al criterio precio/eficacia de combate".Todo esto hace que la aeronave tenga "un alto potencial de exportación", señaló al mencionar como clientes a potenciales países de Oriente Medio, de la región Asia-Pacífico y de América Latina.Agregó que "estamos listos para ofrecer en el mercado para este avión ligero todo el abanico de sistemas de aviónica de combate y armas" para que cada cliente escoja lo que necesite.Apoyo automatizadoPara el avión se creó el sistema automatizado de apoyo logístico Matrioshka, realzó Chémezov.Chémezov comunicó que "esta solución permitirá rebajar los costes del servicio posventa, aumentar su eficacia y garantizar un alto nivel de disposición de combate de la flota incluso en condiciones de vuelos de alta intensidad".

