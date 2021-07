Cataluña avalará las fianzas millonarias de líderes independentistas

https://mundo.sputniknews.com/20210721/cataluna-avalara-las-fianzas-millonarias-de-lideres-independentistas-1114345371.html

El consejero de Economía catalán, Jaume Giró, explicó en una comparecencia en el Parlamento regional que la cobertura se hará a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), en el mismo día que vence el plazo para abonar las fianzas.El Gobierno catalán aprobó el 6 de julio la creación de un fondo de 10 millones de euros para ayudar a los 34 exdirigentes y otros ex altos cargos a asumir el pago millonario impuesto por haber promocionado el proceso independentista en el extranjero.Tras no encontrar ningún banco dispuesto a avalar los 5,4 millones, el consejero de Economía había renunciado a utilizar el ICF, una institución pública, para no poner en riesgo a sus trabajadores, pero estos a última hora le trasladaron su voluntad de hacerlo."He recibido llamadas del ICF que me pidieron, por favor, que intentemos utilizar la disposición adicional prevista en el decreto ley. Esta mañana llamé al presidente Aragonès y le pareció bien", explicó Giró.El responsable económico de Cataluña agradeció la "generosidad" del ICF para poder poner en marcha el mecanismo dentro del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, creado para asumir las obligaciones legales de empleados públicos que no queden cubiertas por pólizas de seguros.Esta acción debe permitir al expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el expresidente Artur Mas o el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell asumir las fianzas antes de que el Tribunal de Cuentas proceda a embargar sus bienes.Si el órgano no acepta el mecanismo que propone el Gobierno catalán, existe un plan B para emplear la caja de solidaridad creada por simpatizantes del independentismo, que podría aportar hasta 1,2 millones de euros procedentes de donaciones.

