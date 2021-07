https://mundo.sputniknews.com/20210707/puigdemont-y-junqueras-se-reunen-por-primera-vez-desde-2017-en-waterloo-1113877063.html

Puigdemont y Junqueras se reúnen por primera vez desde 2017 en Waterloo

Puigdemont y Junqueras se reúnen por primera vez desde 2017 en Waterloo

BARCELONA (Sputnik) — El expresidente catalán Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras se reunieron en persona por primera vez desde finales de... 07.07.2021

españa

carles puigdemont

reunión

oriol junqueras

cataluña

"Nos hemos reencontrado con Puigdemont después de casi cuatro años, ha sido un encuentro muy agradable, fundamentalmente personal para hablar de nuestra situación, de la de nuestras familias y la represión que sufrimos", explicó Junqueras en declaraciones a la prensa al acabar el encuentro.Los exmandatarios catalanes no se habían visto presencialmente desde el 27 de octubre de 2017, cuando el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia de esa comunidad autónoma española después del referéndum del día 1.Puigdemont y Junqueras fueron los impulsores de la consulta ilegal, que provocó la marcha del primero a Bélgica y llevó al número dos a más de tres años de cárcel.El Gobierno de España indultó a Junqueras el pasado junio junto al resto de ex dirigentes condenados, perdonando al político gran parte de la condena de 13 años que le había impuesto el Tribunal Supremo en 2019.Junqueras viajó a Waterloo este 7 de julio junto a algunos de los líderes indultados que todavía no habían visitado a Puigdemont, con quien posaron para una fotografía de familia.El exvicepresidente catalán dijo que la reunión sirvió para recuperar el contacto personal después de casi cuatro años y terminó con un "compromiso muy explícito" de seguir encontrándose.Durante la reunión, según Junqueras, no hubo "ningún reproche" con respecto a las decisiones políticas y personales adoptadas por cada uno en los últimos años.Su relación se había enfriado tanto por la distancia física como por la disparidad en las respectivas posiciones estratégicas dentro del movimiento independentista.También hubo declaraciones públicas cruzadas y reproches expresados en las respectivas memorias que dificultaron el contacto personal entre los máximos líderes del separatismo catalán.

cataluña

2021

Noticias

carles puigdemont, reunión, oriol junqueras, cataluña