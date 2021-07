https://mundo.sputniknews.com/20210709/bolsonaro-vuelve-a-amenazar-la-celebracion-de-elecciones-brasilenas-en-2022-1113975189.html

Bolsonaro vuelve a amenazar la celebración de elecciones brasileñas en 2022

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente Jair Bolsonaro volvió a insinuar que Brasil podría no celebrar elecciones el año que viene si no se realizan de la... 09.07.2021, Sputnik Mundo

"No tengo miedo de elecciones, entrego la banda [presidencial] a quien gane, con voto auditable y fiable; con esta forma [el sistema de voto actual] corremos el riesgo de que no haya elecciones el año que viene, es el futuro de ustedes el que está en juego", afirmó a un grupo de simpatizantes, según recoge el portal UOL.Bolsonaro lleva meses asegurando, sin pruebas, que el sistema de voto electrónico que funciona en Brasil desde más de 20 años no es seguro y que puede haber fraude en las próximas elecciones, por lo que exige que se reforme la ley para que se instaure el voto impreso.El mandatario también criticó a uno de los jueces del Tribunal Supremo Federal, Luis Roberto Barroso, que preside el Tribunal Superior Electoral, órgano encargado de organizar las elecciones y velar por su buen funcionamiento.Barroso se mostró contrario al voto impreso porque argumenta que el sistema actual funciona correctamente y porque el regreso de las papeletas podría acabar con el voto secreto."Es la respuesta de un imbécil, lamento decir eso de una autoridad del Supremo, pero solo un idiota puede hacer eso", afirmó Bolsonaro a lo largo de la conversación con sus simpatizantes, y añadió que es una "vergüenza" que Barroso ocupe un asiento en el Supremo.Las críticas de Bolsonaro al sistema de voto actual y sus amenazas respecto a la celebración o no de elecciones coincide con un momento de desgaste de su popularidad, y en que las encuestas muestran que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) lo derrotaría con un amplio margen.

