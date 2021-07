https://mundo.sputniknews.com/20210720/la-primera-linea-de-colombia-analiza-donde-ubicarse-en-las-elecciones-de-2022-1114291255.html

La Primera Línea de Colombia analiza dónde ubicarse en las elecciones de 2022

BOGOTÁ (Sputnik) — Integrantes de la Primera Línea, jóvenes colombianos que, con escudos de lata, cascos y capuchas se ubicaban frente a la Policía durante los... 20.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

opinión y análisis

"Esta discusión la tenemos pendiente para después del 20 (de julio). Hemos empezado a buscar articulaciones a nivel nacional, que nos permitan proyectar objetivos como cambios estructurales", dijo a Sputnik un representante del Comité Político de la Unión de Resistencias Cali (URC), en la que se agrupan varios grupos de Primera Línea de esa ciudad del occidente colombiano.En Cali, donde se produjeron las protestas más violentas, con decenas de muertos (la mayoría a manos de la Fuerza Pública, según cifras oficiales y de organismos internacionales), los manifestantes montaron una veintena de "puntos de resistencia", cada uno de ellos, con su respectiva Primera Línea.Estos sitios incluían cortes de vías o bloqueos, repudiados por el gobierno de Iván Duque, aunque reconocidos como modalidad de protesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y barricadas.División de fuerzasEn un comienzo, el Comité Nacional del Paro (CNP), compuesto por líderes sindicales y estudiantiles, convocó a las manifestaciones el 28 de abril, en rechazo a la entonces reforma tributaria del presidente Iván Duque.Sin embargo, y aunque el gobierno retiró el proyecto de ley, las protestas continuaron hasta, por lo menos, el 15 de junio.De acuerdo con el líder de Primera Línea, que aceptó brindar declaraciones a Sputnik sin citar su nombre, quienes siguieron marchando después del 28 "no se sentían incluidos dentro de las exigencias del CNP", por lo que crearon la URC-Cali.Las marchas se convirtieron entonces en una "búsqueda de transformaciones, más allá de una simple reforma", agregó.Según el activista, por este motivo, varios integrantes de Primera Línea de distintos lugares del país se movilizan hacia Bogotá y Cali, el día previo a la celebración de la Independencia de Colombia.Los integrantes de Primera Línea fueron acusados por las autoridades de incitación al vandalismo. De hecho, este fin de semana, la Policía anunció la captura de 12 de ellos en distintas partes del país, y adjuntó fotos de supuestos explosivos con cascos de construcción, guantes y gafas de protección, elementos de venta libre en Colombia.Igualmente, esa institución declaró públicamente que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pretende infiltrar las nuevas protestas."Se inventan diferentes formas de comprometer a los líderes (de Primera Línea) con un accionar violento, para hacer detenciones", rebatió el entrevistado."Fue fuerte"Este miembro de las URC marchó el 28 de abril en los alrededores de la Universidad del Valle, en Cali. Luego de varios días, se unió a la Primera Línea del punto Sameco (norte).Al comienzo de las manifestaciones, "la ciudad se tornó muy insegura para los protestantes, y me tocó quedarme concentrado en uno de los 25 puntos de resistencia: el fuerte Sameco. Allí me veo involucrado en esa Primera Línea, confesó.Lo que más le impactó de participar de estas movilizaciones fue ver morir a otro joven de Primera Línea, Jaime Rosas —estudiante de ingeniería de la Universidad del Valle—, a cinco metros de distancia.Tras un silencio prolongado, relató: "Él tenía un escudo hecho con una señal de tránsito… Verlo caer fue fuerte".Durante el Paro Nacional, se hicieron virales imágenes de civiles armados disparando contra manifestantes en las calles.En el marco de las protestas, también se presentaron saqueos y vandalismo de encapuchados contra las estaciones del MIO (buses de carril exclusivo de Cali), postes de luz, y otros elementos del mobiliario público, así como locales comerciales y estaciones de Policía.Igualmente, tres miembros de la Fuerza Pública murieron en el marco del Paro Nacional.En este sentido, el líder de Primera Línea reconoció que bandas delincuenciales intentaron ingresar al movimiento.

