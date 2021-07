https://mundo.sputniknews.com/20210720/la-defensa-de-pablo-ibar-solicita-la-repeticion-del-juicio-por-vulnerar-derechos-constitucionales-1114306747.html

La defensa de Pablo Ibar solicita la repetición del juicio por vulnerar "derechos constitucionales"

La defensa de Pablo Ibar solicita la repetición del juicio por vulnerar "derechos constitucionales"

En el escrito de apelación se pide la anulación de la cadena perpetua impuesta al hispano-estadounidense en 2019, cuando fue declarado culpable de un triple... 20.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-20T14:52+0000

2021-07-20T14:52+0000

2021-07-20T14:52+0000

españa

cadena perpetua

condena

prisión

cárcel

pena de muerte

florida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109193/60/1091936036_0:16:3001:1704_1920x0_80_0_0_707a652a4e8a4d17e5b9cfad75f16e73.jpg

A Pablo Ibar la vida se le paró en 1994, según ha asegurado en diferentes entrevistas. Entonces, este hispano estadounidense nacido en Fort Lauderdale (Florida) hace 49 años fue acusado de matar a tres personas. La condena por estos delitos se desarrolló en un largo proceso judicial, plagado de anulaciones, ineficiencias o falta de pruebas.En 2000 se le condenó a muerte. Pasó hasta 2016 con el mono naranja de los que están sentenciados con esta pena, pero el Tribunal Supremo de Florida decretó que no había tenido un juicio justo y le dio otra oportunidad. Esta llegó en 2019, cuando se le alteró el régimen y se le recluyó bajo cadena perpetua.Sin embargo, la defensa acaba de presentar un escrito de apelación ante el Tribunal de Florida. Reclama la repetición del juicio, considerando que el tribunal "vulneró derechos constitucionales", y la anulación de la cadena perpetua. "Fue condenado con pruebas 'escasas y débiles', en palabras del Tribunal Superior de Florida, y con falta de imparcialidad del juez", comenta al respecto Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación Pablo Ibar Juicio Justo.Krakenberger explica a Sputnik que la apelación se realiza con un dossier de 117 páginas donde exponen 13 argumentos "claros" sobre la "vulneración de derechos fundamentales". "No estamos con tecnicismos, estamos con temas graves", apunta el portavoz. Con esta acción se podría repetir el último juicio. "Es muy difícil que de primeras le declaren inocente, pero sí que se pueda revisar la condena", esgrime realista este abogado de profesión residente en España.La noticia ha insuflado algo de esperanza en el círculo cercano al preso. Pablo Ibar, relata Krakenberger, anda bastante ocupado con un puesto de mantenimiento en la prisión de Okeechobee (Florida) donde se encuentra actualmente recluido. "Ya lleva unos meses con esas tareas y de ánimo va bastante mejor", confiesa.Allí sigue como reo por el presunto triple crimen que acabó con las vidas de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno y propietario de la vivienda donde se perpetraron los delitos (en Miramar, cerca de Miami) y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers. Su sumario, según la asociación que lucha por su inocencia, sobrepasa las 17.000 páginas.Irregularidades y parcialidad en el juicioEl escrito se ha registrado ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Distrito del estado de Florida por el letrado Joe Nascimiento, que lleva la defensa en Estados Unidos. Además de las cláusulas anotadas por su portavoz en España, el abogado ha remarcado en "las numerosas irregularidades y decisiones de absoluta parcialidad" en las que, a su juicio, incurrió el juez Dennis Bailey, quien dirigió el último proceso, pudiendo haber vulnerado "derechos constitucionales".Hay "toda una batería de irregularidades en las que habría incidido el juez Bailey, hoy fuera de la carrera judicial tras no lograr su reelección", afirma Nascimiento, para quien en determinados momentos del juicio, el tribunal de primera instancia de Broward County "abusó de su discrecionalidad" y, en otros, "cometió graves errores jurídicos", según la información adelantada por Europa Press.El tribunal, señala el letrado, "violó los derechos constitucionales" al denegar, entre otras cuestiones, "la moción de la defensa de sacar al jurado de la sala cuando el Estado se refirió de manera inadmisible al derecho constitucional del acusado a guardar silencio, implicando que su silencio era una admisión de culpabilidad". En opinión de Nascimiento, esto constituye "una clara violación de la Quinta Enmienda de la Constitución".Asimismo, el letrado entiende que el mismo órgano judicial "no actuó de manera imparcial" cuando prohibió a la defensa interrogar a testigos clave para los intereses de Pablo Ibar. O cuando admitió la declaración sobre una rueda de reconocimiento fotográfica de otro testigo que dijo haber visto el día de los hechos a Ibar a bordo del Mercedes de Casimir Sucharski, una de las víctimas. Los procedimientos, incide Nascimiento, "fueron innecesariamente sugestivos" y condujeron al testigo "a una probabilidad sustancial de identificación errónea". Además, añade que la introducción de esta prueba "no fue inocua".Joe Nascimento considera que el tribunal "vulneró" el derecho constitucional de Ibar a un proceso "con todas las garantías y su derecho a la contradicción al prohibir que la defensa interrogase al especialista del Estado en materia de ADN sobre anteriores casos de contaminaciones cruzadas que se produjeron en el Laboratorio de Criminalística del Sheriff del Condado de Broward". En el proceso, además, se aportó "de manera un tanto sorpresiva" una camiseta que contenía "unas minúsculas muestras de ADN de Pablo Ibar" que la defensa atañe a "una contaminación" que se produjo en el laboratorio.Alegato inapropiadoEn la apelación también se critica la "conducta inapropiada" del fiscal Charles Morton, quien en el alegato final negó a Ibar su "derecho constitucional a un juicio justo". El juez, aparte, "abusó de su discrecionalidad" cuando desestimó la protesta de Pablo Ibar después de que el fiscal finalizase su informe con una "declaración incendiaria"."Morton llegó a decir al jurado que 'no permitiera que este hombre se salga con la suya, que se libre de haber cometido un asesinato", recuerda Joe Nascimiento. A partir de ahora, el texto de la apelación será trasladado a la Fiscalía para que, a su vez, efectúe las alegaciones que estime oportunas. Y seguidamente, la defensa dispondrá de un nuevo turno para replicar los argumentos de la acusación. Solo entonces, el Tribunal de Apelaciones examinará los de ambas partes y abrirá un proceso de deliberación antes de emitir su decisión, que será la de repetir nuevamente el juicio o denegar la petición.Esa resolución, según fuentes de la defensa, podría demorarse un año. En el caso de que la apelación no prosperase, la defensa acudirá al Tribunal Supremo de Florida. Para la asociación Pablo Ibar, este supone otro paso clave en la causa, que no puede retroceder a un veredicto peor (como el que tenía de pena de muerte).Dentro de su función por los derechos humanos, esta agrupación está recaudando fondos entre instituciones, organismos o ciudadanía para continuar su labor. En esta fase, calculan un coste de unos 200.000 dólares (164.200 euros). "Por desgracia, tenemos que pensar en el precio", indica Krakenberger, que no cesa en su batalla. Piensa, como Pablo Ibar, que se hará justicia. Así lo enunciaba el preso en el libro En el corredor de la muerte de Nacho Carretero: "Yo me agarro a la esperanza. El saber que soy inocente es lo que me mantiene cuerdo aquí".

https://mundo.sputniknews.com/20200702/tenemos-a-un-inocente-condenado-a-cadena-perpetua-pablo-ibar-lucha-por-su-libertad-1091936450.html

https://mundo.sputniknews.com/20200428/los-corruptos-ni-son-juzgados-y-los-que-defendemos-el-derecho-a-la-vivienda-somos-condenados-1091245594.html

https://mundo.sputniknews.com/20210210/espana-propone-reformar-el-codigo-penal-pero-que-pasa-con-la-polemica-ley-mordaza-1094386577.html

florida

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cadena perpetua, condena, prisión, cárcel, pena de muerte, florida