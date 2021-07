https://mundo.sputniknews.com/20210720/la-catedral-de-burgos-celebra-800-anos-de-historia-1114301997.html

La catedral de Burgos celebra 800 años de historia

La catedral de Burgos celebra 800 años de historia

Burgos está de aniversario. Más bien, su catedral, que cumple ocho siglos. Un templo reconocido como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde hace más de...

Cada ciudad tiene uno o varios edificios que la representan a nivel mundial. Son su particular cuerpo diplomático de cara al turismo y reconocimiento internacional. En el caso de Burgos, su mejor embajadora es su catedral. Un gran templo de piedra que domina la urbe castellanoleonesa desde hace cientos de años. Un monumento que cada 20 de julio sopla las velas. En 2021 alcanza los 800 años.Ocho siglos atrás se colocó la primera piedra del templo. Se hizo la antigua catedral románica de la ciudad, edificio existente desde hacía más de 100 años. La motivación para levantar una nueva fue la boda de Fernando III con Beatriz de Suabia en 1219. El edificio se quedó pequeño para la gran ceremonia por lo que la construcción de una seo de mayor tamaño se convirtió en indispensable para la monarquía castellana.La piedra, llegada desde las canteras de Hontoria (Segovia), fue trabajada por artistas de vanguardia de la época, como el arquitecto Juan de Colonia, los escultores Rodrigo de la Haya o Juan de Ancheta o el vidriero Arnao de Flandes. La mayoría procedían de Francia en un intento de adaptar el edificio al estilo gótico, admirado por el obispo de Burgos Don Mauricio, quien fue seducido por la arquitectura de las catedrales francesas. No obstante, los siglos de trabajo hicieron que esta corriente arquitectónica se mezclase con otra clase de elementos artísticos, procedentes, por ejemplo, del Renacimiento. Innovación traída en las manos de los distintos artesanos que contribuyeron a la catedral. Entre estos, el escultor Felipe Vigarny o el escultor y arquitecto Diego de Siloé.La seo ha sobrevivido casi intacta al paso del tiempo. Padeció derrumbes y huracanes, pero no dejó de coronar Burgos. Su belleza e importancia llamaron la atención de la Unesco que en 1984 la reconoció como Patrimonio de la Humanidad. Es la única catedral española que tiene esta distinción sin estar unida a un casco histórico.Sin embargo, estuvo cerca de perder su título. La humedad y el paso de vehículos cerca de su fachada dañaron de gravedad al templo. Su piedra adquirió un tono grisáceo, signo de la enfermedad. La Unesco advirtió sobre el estado del edificio, mientras las denuncias por el mal mantenimiento se acumulaban. Situación que cambió con la caída de una estatua de San Lorenzo el 13 de agosto de 1994. Las alertas rojas se encendieron y con ellas se iniciaron los trabajos de restauración.Años después, la catedral luce limpia a los ojos de los visitantes. Pero, la polémica no ha abandonado el lugar. El proyecto de sustituir las puertas de olmo negro por unas de bronce diseñadas por Antonio López no acaba de convencer a todo el mundo. Entre los opositores, la propia Unesco y su organismo consultor en patrimonio, Icomos. Los acompañan 65.000 firmas de una petición de Change.org en contra de su instalación. "Las puertas deben de ser motivo de alegría y consenso, no de estridencias, pero la catedral tiene 800 años y tenemos tiempo", ha destacado el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, quien añade que respetará las indicaciones del organismo internacional.El día de su octavo centenario, un coro de niños le cantará el Cumpleaños Feliz. Además, se repartirán trozos de tarta a todos aquellos que pasen por allí. Actos destinados a celebrar los 800 años de una de las mejores embajadoras de la ciudad. Homenaje al que se han unido decenas de personas en redes sociales.Quien lo diría. La catedral de Burgos felicitada a través de Internet. Sus constructores ni lo imaginaron. Pero, tal vez, tampoco apostaron por la vida de su obra. Y sin embargo, ocho siglos después, sus pináculos siguen recortando la silueta de aquella ciudad que llegó a ser capital del Reino de Castilla.

burgos

