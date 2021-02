https://mundo.sputniknews.com/20210212/es-un-atropello-decenas-de-personas-firman-contra-las-nuevas-puertas-de-la-catedral-de-burgos-1102009614.html

"Es un atropello": decenas de personas firman contra las nuevas puertas de la Catedral de Burgos

"Es un atropello": decenas de personas firman contra las nuevas puertas de la Catedral de Burgos

12.02.2021

La Catedral de Burgos está de celebración. Este 2021 se cumple el VIII centenario de su construcción. Motivo por el que le han querido hacer un regalo. El escultor y pintor Antonio López ha diseñado unas puertas de bronce para la fachada de Santa María, en sustitución a las antiguas de madera. Según el proyecto del artista, Dios Padre es representado con rostro humano en la puerta central. En la derecha, el Niño Jesús con una cruz en la mano bajo el Árbol de la Sabiduría y, tras él, la Virgen y Santa Ana junto a una silla vacía. En la de la izquierda, la Virgen es la protagonista. En el fondo de las tres puertas aparece el jardín del Génesis y un friso con una vista de Burgos y el río Arlanzón. Una propuesta que no ha agradado. Decenas de personas, entre ellos historiadores, artistas y expertos de arte, se oponen a la instalación de la creación de Antonio López. Para ello, han suscrito un manifiesto en el que apelan a las instituciones nacionales e internacionales encargadas de proteger el patrimonio histórico para que analicen en profundidad la situación.En el texto, consideran que el diseño es "un atropello" al romper con el estilo gótico de la catedral y neoclásico de la fachada. Estiman que el uso de "proporciones trasgresoras para la supuesta cara de Dios Padre" no es adecuado, ya que no se utiliza en ninguna otra parte de la seo.Admiten que las puertas actuales podrían llegar a ser sustituidas, dada la fragilidad de la madera y los efectos de la lluvia, que suele venir de poniente, dirección a la que están orientadas. Sin embargo, el cambio debería seguir "unos cauces más lógicos y respetuosos", amparados en un concurso bajo supervisión de expertos y no en "ideas algo peregrinas y gustos o caprichos algo minoritarios". Durante la presentación de los bocetos de Antonio López, el arzobispo de la diócesis, Fidel Hernández, comparaba la incorporación de las nuevas puertas con el propio levantamiento de la catedral, en el que se ven distintos estilos arquitectónicos, según el momento en el que se añadía los elementos que la conforman. Los creadores del manifiesto entienden que "un templo tiene que permanecer vivo, dinámico, en el transcurso de los siglos", pero si esto alcanza únicamente a los bienes muebles del edificio, no a los componentes del propio inmueble. Desde su punto de vista, se debería preservar la base de mesura y armónica estabilidad.Por otro lado, no comprenden como la diócesis ha otorgado un presupuesto de más de un millón de euros para el proyecto, el cual ven "absolutamente desorbitado". Opinan que el templo necesita otras mejoras, como contar con una mejor calefacción, iluminación o accesibilidad.El escrito ha sido dirigido también a la Junta de Castilla y León, la Unesco e Icomos. Incluso, se ha iniciado una recogida de firmas por Change.org. En redes sociales, las opiniones están divididas.La instalación de las puertas de Antonio López está prevista para las semanas anteriores al 20 de julio, fecha exacta del aniversario de la Catedral de Burgos. Para que luzca de estreno el día que cumple 800 años.

