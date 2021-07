https://mundo.sputniknews.com/20210720/espana-aprueba-la-venta-en-farmacias-de-test-de-autodiagnostico-de-covid-19-sin-receta-medica-1114302968.html

España aprueba la venta en farmacias de test de autodiagnóstico de COVID-19 sin receta médica

El Consejo de Ministros da forma mediante un decreto a un proyecto que venía elaborando desde el mes de abril. El resultado es que los ciudadanos podrán efectuarse una prueba de diagnóstico para detectar la presencia en su organismo del virus SARS-CoV-2 siempre que lo deseen, pues hasta ahora era imprescindible disponer de la prescripción previa de un facultativo.Estas pruebas (en esencia, test de antígenos) están pensadas para utilizarse en los siete días posteriores desde que se empiece a sospechar del padecimiento de síntomas compatibles con el COVID-19. Los resultados se pueden conocer al cabo de 15 minutos y su manipulación es más sencilla y menos molesta que las pruebas de tipo PCR, ya que los test de antígenos permiten tomar una muestra en la superficie de las fosas nasales sin necesidad de profundizar con el hisopo (el bastoncito). Y en otras versiones incluso basta con una muestra de saliva. El autotest debe realizarse en el domicilio, igual que las pruebas de embarazo.Los test de antígenos detectan proteínas del virus y no su material genético, a diferencia de las PCR. Si bien al principio su efectividad no era muy alta, especialmente en cuanto a la detección del virus en personas asintomáticas, los fabricantes aseguran ahora una fiabilidad superior al 90% (96,77% de sensibilidad, según el laboratorio Gamma Health).La medida era reclamada por los profesionales farmacéuticos, quienes asesorarán a los posibles infectados sobre el uso de los test. También se involucrarán en el registro y comunicación de los resultados. En todo caso, los resultados positivos no podrán considerarse definitivos, pues habrán de confirmarse con otra prueba más (una PCR o bien un segundo test de antígenos) en un centro médico.Precio barato, pero aún sin definirEl precio de los test de antígenos supone otra ventaja respecto a las pruebas PCR, pues son claramente más baratos. Pero el coste puede variar y dependerá de los proveedores, ya que no hay un precio regulado y habrá competencia. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha limitado a decir que su importe será "asequible" para los ciudadanos.Los test de antígenos están considerados como producto sanitario y no como medicamentos, razón por la que no estará sujeto a precios previamente definidos. La distribuidora Rypo estima que el coste puede rondar entre los tres y los siete euros, aunque otros laboratorios estiran el diapasón hasta los 6-10 euros. En países como Francia, su precio está regulado y fijado en 5,20 euros. En Portugal oscila entre los siete y los 10 euros, en Bélgica entre siete y ocho, y en Alemania, donde también se dispensan en los supermercados, entre cinco y 10.

