"Absurdamente cruel": el bloqueo a Cuba pone a Biden entre la espada y la pared en EEUU

Washington busca formas de aliviar la difícil situación humanitaria del pueblo cubano mientras mantiene la presión sobre el Gobierno de la isla, publica la... 20.07.2021, Sputnik Mundo

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1114300361_0:241:2785:1808_1920x0_80_0_0_52ee59b161cc1456c3b43823096c0b1a.jpg

Washington busca formas de aliviar la difícil situación humanitaria del pueblo cubano mientras mantiene la presión sobre el Gobierno de la isla, publica la agencia Reuters, citando a funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. Señalan, no obstante, que Joe Biden no está dispuesto a suavizar el enfoque de su predecesor, Donald Trump, quien hizo retroceder la histórica distensión del exmandatario Barack Obama.El actual inquilino de la Casa Blanca dijo que no estaba dispuesto a aflojar a corto plazo las restricciones sobre las remesas que los estadounidenses pueden hacer a sus familiares en la isla. Pero se está analizando una posible solución alternativa para aliviar la difícil situación en la que se encuentra el país debido al embargo económico que EEUU ha mantenido por más de 60 años.Si Biden "tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 medidas aplicadas por el presidente Donald Trump, incluidas las más de 50 impuestas cruelmente durante la pandemia, como primer paso para el cese del bloqueo", escribió días antes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, luego de la escalada de protestas a lo largo de la isla.Siguiendo las manifestaciones provocadas por la difícil situación socioeconómica en Cuba, el tema del bloqueo ha incrementado la presión sobre la Administración Biden tanto dentro como fuera de EEUU.Presión internacionalEl pasado 23 de junio, la Asamblea General de la ONU aprobó el proyecto de resolución para poner fin al bloqueo económico impuesto por EEUU contra Cuba. La resolución tuvo el voto favorable de 184 países, otros tres se abstuvieron, y solo dos —EEUU e Israel— votaron en contra.El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró que aunque considera que "esas cosas las tienen que resolver los pueblos", afirmó que "en medio de una pandemia mantener bloqueos es lo menos humanitario que existe".Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reprobó el bloqueo que limita el acceso de Cuba a jeringas y medicamentos en plena pandemia de COVID-19.En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), la ministra de Derechos Sociales de ese país, Ione Belarra, recordó que la Administración que integra ha defendido ante las Naciones Unidas, junto con otros 183 países, su rechazo al bloqueo a Cuba. Subrayó que los cubanos sufren desde hace 60 años un bloqueo económico que ha provocado una situación política y humanitaria "absolutamente excepcional" e insistió en que levantar el embargo es la mejor forma de ayudar a que los cubanos puedan vivir mejor.El bloque causa grietas en el Partido DemócrataLas voces de rechazo al embargo económico se han hecho escuchar más fuerte desde el mismo Partido Demócrata.El pasado 14 de julio, tres días después del estallido social, el presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, el demócrata Gregory Meeks, pidió al presidente Biden que "ayude a aliviar el sufrimiento en Cuba rescindiendo las sanciones de la era Trump". Agregó que "los cubanos están enojados y tienen todo el derecho a expresar sus frustraciones y participar en protestas pacíficas".La congresista Alexandria Ocasio-Cortez hizo un llamamiento similar en el que afirmaba que es "extraordinariamente importante" comunicar "las acciones o las contribuciones de EEUU al sufrimiento de los cubanos en la isla, que está directamente relacionado con el embargo"."Es hora de poner fin al embargo unilateral de EEUU sobre Cuba que solo ha perjudicado, no ayudado, al pueblo cubano", expresó al respecto el senador y excandidato presidencial, Bernie Sanders.Aparte de los políticos, el movimiento de corte progresista Black Lives Matter se unió a los llamados a cesar el bloqueo. En su cuenta de Instagram, publicaron un comunicado condenando "el trato inhumano del Gobierno de EEUU a los cubanos" e instó "al presidente Joe Biden a levantar el embargo de décadas contra Cuba".El movimiento recordó que "desde 1962 Estados Unidos ha impuesto dolor y sufrimiento al pueblo cubano", al cortar el acceso a suministros, alimentos y medicinas, "lo que le ha costado a la pequeña nación un estimado de 130.000 millones de dólares"."Sin ese dinero es más difícil para Cuba adquirir el equipo médico necesario para desarrollar sus propias vacunas contra el COVID-19, así como equipos para la producción de alimentos", destacan.Cubanos en el exilio piden medidas más fuertesPor el otro flanco, Biden se ve presionado por los grupos de exiliados cubanos en Florida, estado que le otorgó la victoria en las últimas elecciones presidenciales frente a Trump. Durante varios días, los cubanos-americanos realizaron marchas y concentraciones para exigir a las autoridades de EEUU una intervención más efectiva sobre la situación en Cuba.El alcalde de Miami, el republicano Francis Suárez, también de origen cubano, afirmó en un acto celebrado el 12 de julio que apoya la política del presidente hacia la isla, pero que "se necesita más". Partidario de una intervención militar en Cuba, Suárez llamó a Biden a mantener "todas las opciones sobre la mesa".El alcalde Suárez elogió a Barak Obama por enviar comandos a Pakistán para matar a Osama Bin Laden; a George Bush padre por invadir a Panamá y acabar con la dictadura del general Manuel Antonio Noriega en "solo 13 días". También recordó a Bill Clinton por haber mandado tropas a Yugoslavia para detener los baños de sangre entre distintas comunidades.En el acto todos los cubanos de Miami y otras comunidades que los apoyan fueron convocados a participar en una manifestación para "hacer un llamado a la acción a Estados Unidos y el mundo" para apoyar a los que exigen libertad en Cuba.Por su parte, el dirigente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez, agregó que "Biden debe reforzar, no debilitar, las sanciones", de lo contrario, dice, "Cuba se llenará de asesores rusos y chino".

Luis GC. Orlando Gutirres tú no eres cubano legítimo, tú eres como un hijo bastardo que niega sus padres por vergüenza, eres un político corrupto, de los que gritan a distancia y de eso viven llenandon el bolsillo de dólares a costa del sufrimiento de 11 millones de cubanos...El BLOQUEO SÍ EXISTE MÁS DE 60 AÑOS, las acciones terrorista contra Cuba sí existe desde que triunfó la Revolución Cubana, esa misma Revolución que les bajó a ustedes los pantalones y les dio una patada en las nargas con destino a Mismo, no porque griten desde miami cuba cambiará su destino, no porque amenacen cuba y los cubanos en la isla sentirán pánico, no pq apliquen sanciones genocidas de lesa mayor el pueblo cubano se entregará a sus deseos y si el presidente Biden y sus asesores no tienen el corage necesario y la voluntad de quitar el BLOQUEO y establecer la paz entre las dos naciones, nuestro pueblo continuará la batalla del hambre y las necesidades, continuaremos desmoralizando la política criminal y de antaño. 1

Luis GC. Ese presidentico llamado Biden es un COBARDE, doblegado a los perros políticos corruptos de Miami, doblegandose a los deseos desesperados de la basura de Miami, es increíble como la política de un país tan grande y de tanta diversidad en su sociedad sea manipulado y orientado por los grupos anticubanos y terroristas de Miami....Sr Biden es un payaso incapaz, un gobierno que no tiene posicionamiento propio.... 1

