Bennett se desdice de "los judíos son libres de rezar en la Explanada de las Mezquitas"

TEL AVIV (Sputnik) — La oficina del primer ministro israelí, Naftali Bennett, se retractó de los comentarios que parecían marcar un cambio radical de la... 19.07.2021

La oficina explicó que el primer ministro había querido decir que tanto judíos como musulmanes tienen "libertad de derechos de visita" en lugar de "libertad de culto", como había dicho el 18 de julio.Un portavoz de la oficina de Bennett declaró a la Radio del Ejército que el primer ministro se había equivocado y aclaró que el statu quo actual de la Explanada de las Mezquitas se mantendrá en el lugar, ese acuerdo dice que los no musulmanes no pueden rezar allí, solo visitar.Pero durante la celebración de la fecha judía Tishá Be Av el domingo 18 de julio, un día que marca la destrucción de los dos templos judíos que alguna vez estuvieron en ese lugar, Bennett emitió una declaración que parecía estar en desacuerdo con esa política.Esa área de la Ciudad Vieja de Jerusalén es el lugar más sagrado del judaísmo y el tercer santuario más sagrado del islam, donde se encuentra la Mezquita Al-Aqsa, y ha sido durante mucho tiempo un foco de tensión entre israelíes y palestinos.Permitir que las oraciones judías se lleven a cabo en la cima del Monte del Templo, para los judíos, Al Aqsa para los musulmanes, marcaría un cambio importante en el statu quo que ha existido en el lugar sagrado desde que Israel capturó la Ciudad Vieja de Jerusalén de Jordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967, ya que desde entonces, el Waqf jordano ha mantenido la autoridad religiosa en el lugar.Según los informes, más de 1.600 judíos ascendieron este domingo 18 a la Explanada de las Mezquitas durante el Tishá Be Av.

