https://mundo.sputniknews.com/20210716/de-micro-a-multicentros-el-reto-de-transformar-la-city-de-buenos-aires-pospandemia-1114186800.html

De micro a multicentros: el reto de transformar 'la city' de Buenos Aires pospandemia

De micro a multicentros: el reto de transformar 'la city' de Buenos Aires pospandemia

El casco histórico, el distrito corporativo y el núcleo administrativo de la capital de Argentina se vieron trastocadas por los cambios en el flujo de personas... 16.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-16T23:22+0000

2021-07-16T23:22+0000

2021-07-16T23:22+0000

américa latina

pandemia de coronavirus

urbanismo

ciudades

buenos aires

argentina

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1114185189_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9be5edad3df570b44caacfc4578e1cfc.jpg

Buenos Aires, capital de Argentina, es una de las metrópolis más bellas y dinámicas del mundo: cosmopolita, con excelente conectividad de transporte urbano y barrios diversos con enorme oferta cultural, gastronómica y comercial.Pero en la zona del microcentro, en el casco histórico, se concentran los edificios públicos y corporativos de la city porteña, áreas urbanas reservadas principalmente para oficinas y despachos, con sus correspondientes corredores comerciales, como la centenaria calle peatonal Florida, que quedan deshabitadas de noche y los fines de semana."El planeamiento urbano durante algunas épocas, las dinámicas de mercado y la economía de aglomeración terminaron haciendo que ciertos distritos de las ciudades fueran tomando usos dominantes que en algunos casos se volvieron casi exclusivos o excluyentes. Cualquier elemento que quiera funcionar sobre un único punto de apoyo tiene poco equilibrio, poca sostenibilidad en el tiempo y capacidad de respuesta", dijo a Sputnik Marcelo Satulovsky, investigador en desarrollo urbano e inmobiliario.El brote de la pandemia vino a trastocar este orden establecido, ya que el distanciamiento social, la desaparición del turismo y la posibilidad de estudiar y trabajar a distancia llevó al inevitable colapso de la actividad económica y los alquileres, que transformó la zona en un páramo desolado.De acuerdo a datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se estima que el año pasado en Argentina cerraron 90.700 locales y 41.200 pequeñas y medianas empresas. Tan solo en la calle Florida y sus galerías adyacentes, 500 persianas cerraron definitivamente y los locales disponibles para alquiler o venta aumentaron 760% anual entre diciembre de 2019 y de 2020.El microcentro incluye los alrededores de la Plaza de Mayo —sede de la administración pública nacional y donde se encuentran también las casas centrales bancarias—, y se extiende a la zona de Tribunales y el corredor de la Avenida Alem en el barrio de Retiro, donde se alzan algunas de los principales rascacielos corporativos.Allí solo 20% de los alquileres son destinados a viviendas, mientras que 60% son oficinas de todo tipo y el resto se divide entre comercios y actividades varias, lo que vuelve esta área muy particular, tanto en su potencial para atraer nuevas oportunidades de negocios inmobiliarios como por los grandes desafíos para llevar a cabo las renovaciones edilicias necesarias en caso de querer impulsar una revitalización urbana.Ciudad de 15 minutos, ciudad de cercaníasDesde la década de 1970, diferentes corrientes de urbanismo activista proponen el diseño de ciudades que prioricen el flujo peatonal, con más veredas, áreas verdes y espacios de recreación, que fomenten el uso del transporte público y limiten la circulación de vehículos privados. Ciudades donde en lugar de crear polos separados —financieros, gastronómicos, industriales— se potencie la diversidad dentro de cada barrio, de cada comuna, para que todo se pueda encontrar a no más de 15 minutos de distancia."Se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos; me gusta más pensarla como la ciudad de las cercanías. El microcentro tiene los parques, diques y ramblas de Puerto Madero a pasos, tiene conectividad, cultura en la zona de los teatros de Avenida Corrientes, no hay grandes supermercados, pero sí mercaditos por todos lados. La cuestión es que esta reconversión hacia lo residencial necesita mirar cuál es la oferta disponible de espacios para la vivienda", alertó Satulovsky.Los cambios en el uso de los espacios de trabajo de oficina hicieron que se diseñe torres modernas con grandes plantas, pisos completos casi sin divisiones y espacios luminosos. Los edificios antiguos, más particionados, quedaron desactualizados con las formas actuales de trabajo, que son los que tienen mayor capacidad ociosa.Se trata de edificaciones sólidas, que tienen potencial para la reconversión, pero son metros cuadrados que no estaban preparados para ser viviendas, con escasas instalaciones sanitarias por nivel, algunas incluso protegidas por su patrimonio histórico.Esto significa que necesitan operaciones de reciclaje que en algunos casos no son para nada simples, son costosas, limitadas en cuanto a su posibilidad de concreción porque implican destrabar mecanismos financieros, burocráticos y logísticos, advirtió el arquitecto y docente universitario."Por el lado de la demanda, ¿quién se va a vivir ahí? Hay públicos potenciales. Se habla de estudiantes que vienen a Buenos Aires, de la categoría difusa de 'gente joven', que puede ir desde los 18 a los 50. Unos están independizándose, otros piensan en la pareja y los hijos, unos son impulsores de la economía, otros se separaron y están solos. En un área vibrante desde lo cultural y comercial, tiene que ir buscando el área su propio perfil", elaboró.El experto matizó que, si bien la idea es deseable y positiva, para concretarse deben ocurrir en simultáneo un número de factores operativos y financieros para impulsar el cambio. El Gobierno porteño aseguró que otorgará créditos hipotecarios del Banco Ciudad para la compra, construcción o adecuación de inmuebles con fines de vivienda en la zona."Tenemos una dimensión de lo legal, patrimonial que lo hace difícil. Hay muchos de estos edificios que en realidad tienen, por decir cualquier cosa, 40 dueños; no es que hay un solo propietario que puede decidir reconvertir el edificio", destacó.La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un proyecto de ley que propone la creación de un Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible (FODUS) para generar instrumentos económicos y urbanísticos que impulsen el desarrollo a través de iniciativas públicas, privadas y mixtas.La Ciudad de los 15 minutos es un concepto desarrollado por el urbanista colombiano Carlos Moreno, radicado en Francia, asesor de Anne Hidalgo, alcaldesa de la ciudad de París, capital del país galo, recientemente reelecta en su cargo.El concepto está inspirado en el trabajo de la célebre urbanista canadiense Jane Jacobs, autora de Muerte y vida de las grandes ciudades, libro de 1961, una de primeras en destacar la importancia del respeto por los vínculos vecinales para crear comunidad, seguridad y pertenencia.Aceleración de los fenómenos"Un fenómeno global que viene desde hace tiempo es pensar otras geografías de la centralidad. ¿Qué es la centralidad, estar en el centro de la ciudad o participar de las actividades centrales en términos de toma de decisiones económicas, empresariales, políticas? De esto escribía Saskia Sassen [reconocida socióloga neerlandesa] a mediados de los 90", elaboró Satulovsky.El consultor describió que el proceso de descompresión de los distritos económicos y administrativos, la diversificación de redes urbanas interconectadas y el desarrollo de nuevos polos, tanto interiores a las ciudades como en las periferias, son fenómenos que comenzaron a impulsarse desde mucho antes de la pandemia en todo el mundo, pero que la irrupción tecnológica permitió acelerar su puesta en práctica relativa.Detalló que desde hace unos años, por un lado, comenzó un proceso de peatonalización del microcentro para hacerla más habitable y mejorar la experiencia del usuario. Por otro, que muchas actividades que eran exclusivas del área central se habían ido corriendo, según el caso, a los barrios porteños de Palermo, al corredor norte en las zonas de Belgrano y Núñez e incluso cruzaron la Avenida General Paz, cinturón periférico de la capital."El vaciamiento del centro paulatinamente va a ir recuperándose, aunque probablemente no volverá al 100% con el mismo perfil, porque la gente tiende a volver a hacer lo que siempre hizo. ¿Qué se puede esperar para las oficinas? La posición más ventajosa la tienen los edificios más nuevos, más adaptados a las formas de trabajo actual, pero aún en esos casos hay estimaciones de que un tercio de las ocupaciones deberán reinventarse, y me imagino que será con mayor mezcla de empresas", vaticinó.El experto comentó que la experiencia del teletrabajo, sumado al fenómeno de los espacios de trabajo compartidos al estilo coworking y la posibilidad de alquilar oficinas en diferentes sitios de la ciudad y en las periferias, en lugar de una sola ubicación centralizada, llevará a cambios que solo algunos edificios tendrán capacidad de incorporar.

https://mundo.sputniknews.com/20210611/oculto-tras-las-torres-de-lujo-el-oasis-natural-de-buenos-aires-cumple-35-anos-1113123197.html

https://mundo.sputniknews.com/20200515/conoce-el-coliving-la-tendencia-millennial-de-vivir-en-comunidad-1091445224.html

buenos aires

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

pandemia de coronavirus, urbanismo, ciudades, buenos aires, argentina, reportajes