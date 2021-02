https://mundo.sputniknews.com/20210225/la-emblematica-calle-florida-postal-del-apocalipsis-comercial-en-argentina-1109191518.html

La emblemática calle Florida, postal del apocalipsis comercial en Argentina

La famosa y centenaria vía peatonal, el más antiguo centro de intercambio minorista de Buenos Aires, muestra un paisaje desolador: 500 comercios cerrados o en... 25.02.2021, Sputnik Mundo

Los arbolitos, como se conoce en Argentina a los vendedores de divisas del mercado paralelo, ya no tienen que gritar "¡cambio!" por encima del murmullo de la muchedumbre que solía inundar la calle Florida porteña. Hoy lo dicen en voz baja, no por temor a ser reprendidos por su actividad irregular, sino porque la peatonal más famosa de Buenos Aires perdió su flujo y su rumor.El comercio sobrevive porque en el microcentro de Buenos Aires todavía hay algo de actividad económica, sobre todo en sedes estatales y sucursales bancarias, y porque las peatonales, como las calles perpendiculares Florida y Lavalle, que cruzan el microcentro, siguen siendo las preferidas por los transeúntes para moverse por esta área urbana no residencial.Caminar por Florida no es más un esquivar de personas como antes, es un esfuerzo constante por eludir la desproporcionada sobrepoblación de los insistentes pescadores de cambistas. Hoy, las cuevas —los falsamente furtivos negocios de compra-venta de divisas— son casi las únicas que generan movimiento hacia adentro de las galerías internas que abundan en la zona, que en su mayoría hacen eco del apodo de este tipo de locales por su falta de iluminación y circulación. Pero esto no alcanza para suplir la ausencia de turistas y de empleados públicos y del sector privado que le daban vida a esta parte de la ciudad. La calle Florida sufre de forma más evidente la migración hacia el trabajo a distancia que provocó la pandemia. Y de la falta de previsibilidad de una eventual vuelta a la normalidad.Chocar contra un iceberg"En este último año, nos hemos encontrado con una situación muy difícil porque ya veníamos complicadas las pymes en Argentina desde 2018 y 2019, por diferentes razones. Pero en marzo de 2020, chocamos contra un iceberg", dijo a Sputnik Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), que representa a 237 cámaras, 170 de estas a nivel nacional.La crisis económica en Argentina no es un fenómeno nuevo, los síntomas se sentían ya hacia el final del Gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019), por culpa de la recesión y años de inflación anual de 50%, pero no hicieron más que empeorar como consecuencia del brote de coronavirus y el colapso que se registró durante 2020.Por la pandemia, la actividad económica se desplomó 10% el año pasado y tuvo su caída más profunda desde la crisis económica posterior al colapso institucional de 2001, que rozó el 11%, según publicó el 24 de febrero el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Fecoba contabilizó al menos 500 persianas que están cerradas definitivamente sobre Florida y sus galerías adyacentes. Los locales disponibles para alquiler o venta aumentaron un 760% anual respecto de diciembre de 2019, cuando el promedio general de locales vacíos en el resto de los corredores comerciales porteños fue de 185%.Hace dos años, una investigación del mercado inmobiliario detectó 21% de los locales con puertas cerradas, un promedio que duplicaba la media histórica de 10%, y los comerciantes de la zona estaban preocupados por el aumento de los gastos fijos, la merma en el consumo y el regreso de manteros. Hoy ni siquiera los manteros se acercan. "En la ciudad de Buenos Aires, en el pico de la pandemia tuvimos 21.000 locales cerrados. En diciembre encontramos que hubo un reacomodamiento de comercios en los centros comerciales barriales de proximidad, donde vive y consume la gente. El lugar más afectado fue el microcentro", comentó Castillo.Fecoba convocó a un comité de crisis para esta área, que tiene ocho entidades, que le elevó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires un pedido con diferentes medidas para reactivar la actividad en un lugar referente porteño como es el casco histórico porteño y nacional.Castillo contó que Fecoba se reunió con autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), órgano estatal de recaudación de impuestos a nivel nacional, para buscar asistencia a las pymes respecto de la presión fiscal y el acceso al crédito."La venta a través de plataformas digitales vino para quedarse y profundizarse, pero la mayoría de las pymes no está capacitada para afrontar este desafío", dijo. Por lo que aseguró que ofrecen capacitaciones para que los comerciantes comiencen a adaptarse a esta revolución.

