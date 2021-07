https://mundo.sputniknews.com/20210715/en-londres-acusan-a-la-seleccion-italiana-de-racismo-por-tener-demasiados-italianos-1114120935.html

En Londres acusan a la selección italiana de racismo por… ¡tener demasiados italianos!

En Londres acusan a la selección italiana de racismo por… ¡tener demasiados italianos!

El problema con el equipo de fútbol italiano es que hay demasiados italianos en él, argumentó The Economist en un extraño artículo que vincula la victoria de... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T03:43+0000

2021-07-15T03:43+0000

2021-07-15T03:44+0000

estilo de vida

eurocopa 2020

italia

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114120909_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_934359713e1d4db602da7c34cb5ae13c.jpg

En vez de apuntar contra el racismo manifestado por los propios ingleses contra sus jugadores negros que erraron penales en la definición de la final en Wembley, el medio inglés decidió editorializar con extrañas divagaciones raciales.La forma en que la selección italiana terminó tan sorprendentemente llena de italianos, explica en un enredo The Economist, se debe a las leyes de ciudadanía del país mediterráneo. Básicamente, la ciudadanía italiana se basa en el Ius sanguinis (derecho de sangre): se transmite de padres italianos a hijos italianos.Es por este motivo, que el plantel cuenta con tres jugadores "nacidos en Brasil, de ascendencia italiana", reconoce el medio. Se trata de Jorginho, Emerson Palmieri y Rafael Tolói. Sin embargo, la publicación inglesa para no estar conforme con la diversidad cultural porque ninguno de los tres es "negro".La clasificación de The Economist no tiene sentido y es arbitraria. "'Llama la atención que el equipo de Italia estuviera lleno de italianos'. Estas son las divagaciones de un loco", tuiteó un internauta inglés.No conforme con este análsis, The Economist acusa a la selección campeona de haber alegrado a la derecha italiana. Sin embargo, lo cierto es que el título europeo hizo que por un momento el racismo y la discriminación —que realmente existen en Italia— quedaran a un costado y que la derecha, la izquierda, el sur y el norte se unieran en una celebración que el país había esperado por 53 años.

https://mundo.sputniknews.com/20210712/argentina-e-italia-los-reyes-del-futbol-latinoamericano-y-europeo-1114035277.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eurocopa 2020, italia, deportes