Argentina e Italia, los reyes del fútbol latinoamericano y europeo

La selecciones Albiceleste y 'Azzurra' conquistaron sus respectivos campeonatos para alzarse con títulos que les eran esquivos desde hace varios años.Con figuras destacadas, pero con una labor colectiva que primó sobre las individualidades, argentinos e italianos dieron una gran alegría a sus respectivos pueblos, que vibraron de emoción con estos trofeos conquistados en terrenos de sus rivales de la final.La Argentina de MessiFinalmente le llegó el ansiado título a Lionel Messi. El astro argentino y capitán de su selección tuvo que esperar a la cuarta para tener la vencida, pues antes cayó en una final mundial, frente a Alemania, en Brasil 2014 y en dos seguidas de Copa América, ambas contra Chile.Pero Argentina logró derrotar por 1-0 a su eterno rival continental en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. Brasil volvió a perder una final en su cancha y ya no le quedarán muchos deseos de organizar eventos de fútbol.Lo cierto es que la albiceleste ganó un título importante luego de 28 años. También es el primero para Messi que solo tenía la medalla de oro olímpica de Pekín 2008.Pero lo más importante es que funcionaron como equipo, bajo el mando del entrenador Lionel Scaloni, nuevas figuras como Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso, Nico González o Lautaro Martínez se acoplaron con Messi y el inagotable Ángel Di María para ganar el trofeo.Eso sí, Messi volvió a fallar en la final y ya son varias en las que ni anota ni asiste, y eso que tuvo el tanto de la tranquilidad en sus pies. Pero más allá de eso, el atacante realizó un torneo espectacular, para muchos, el más completo con la camiseta argentina. Anotó cuatro goles y dio cinco asistencias en siete partidos, para cerrar como líder goleador y MVP del torneo.De esta forma Argentina logró un título que no conseguía desde 1993 y también rindió homenaje a Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.Italia, el nuevo reyItalia superó el 11 de julio a Inglaterra en los penales 1-1 (3-2) y de esta forma se coronó campeón de la Eurocopa 2020 (se mantuvo el nombre original), un título que no conseguía desde 1968.Los dirigidos por Roberto Mancini supieron imponerse al fuerte empuje de los fanáticos ingleses presentes en el mítico estadio de Wembley en Londres. Hombres como Gianluigi Donnorumma, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Lorenzo Insigne y Federico Chisea entre otros le dieron consistencia a un plantel que solo empató dos veces en el torneo.Los ingleses, que contaban con el factor estadio, no estuvieron a la altura y dejaron escapar la oportunidad de coronarse por primera vez a nivel continental. De esta forma siguen con la Euro como su asignatura pendiente. En su primera final fueron a por todas, pero en la tanda de penales no pudieron vencer al arquero italiano que atajó dos disparos.La pegada de Harry Kane y Raheem Sterling no logró derribar el muro italiano y la estrategia de Gareth Southgate de hacer entrar Marcus Rashford y Jadon Sancho para los penales, no le dio resultado.Al final los italianos lograron un título que se les hacía imposible desde hace 53 años y son los nuevos reyes de Europa. La 'Azzurra' vuelve a lo más alto. Con una mezcla de veteranos y jóvenes.Argentinos e italianos se consagraron como los líderes continentales y dejaron atrás una sequía de muchos años. Trofeos que llenan de orgullo a sus jugadores y que hacen felices a millones en dos naciones marcadas por la pandemia del coronavirus.

