https://mundo.sputniknews.com/20210712/condenan-los-ataques-racistas-contra-jugadores-de-la-seleccion-inglesa-de-futbol-1114024013.html

Condenan los ataques racistas contra jugadores de la selección inglesa de fútbol

Condenan los ataques racistas contra jugadores de la selección inglesa de fútbol

LONDRES (Sputnik) — El duque de Cambridge, el primer ministro y otros políticos británicos se han sumado a los medios y la mayoría de hinchas de fútbol en una... 12.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-12T13:37+0000

2021-07-12T13:37+0000

2021-07-12T13:37+0000

internacional

fútbol

racismo

reino unido

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1114023941_0:108:2967:1777_1920x0_80_0_0_eb12fca4cc258e8c3bd8b4104ababe49.jpg

"Estoy harto del abuso racista dirigido a jugadores de Inglaterra después del partido de anoche [domingo 11]", escribió el príncipe Guillermo en la cuenta de Twitter que comparte con su mujer, Catalina, duquesa de Cambridge.Inglaterra perdió la final de la Eurocopa al fallar tres penaltis contra los dos de cinco que Italia tampoco metió en puerta.Los tres jugadores ingleses -Marcus Rashford, Jadon Sancho and Bukayo Saka– recibieron una lluvia de insultos de tono racista que el entrenador de la selección, Gareth Southgate, denunció ayer como "imperdonable"."No es lo que nosotros representamos… hemos sido un faro de luz que ha unido a la gente", dijo en una conferencia de prensa televisada.A su vez, el primer ministro instó a la población a tratar al equipo nacional inglés como "héroes"."Este equipo inglés se merece ser elogiado como héroes, no atacados racialmente en los medios sociales. Los responsables de este terrible abuso deberían avergonzarse de ellos mismos", tuiteó el dirigente conservador.Johnson ha sido, al mismo tiempo, censurado por la oposición laborista por no condenar inicialmente a las minorías de hinchas que abuchearon al equipo cada vez que los jugadores se arrodillaron al comienzo de un partido de la competición.La genuflexión es un gesto cívico contra el racismo, según explicó Southgate al inicio de la Eurocopa."Es totalmente inaceptable que los jugadores tengan que aguantar un comportamiento tan aberrante. Debe pararse ya y los involucrados han de rendir cuentas", reprochó Guillermo, quien presenció el encuentro, con su mujer e hijo mayor, desde el palco de Wembley, en el norte de Londres.La asociación de fútbol inglés (FA) emitió un comunicado de condena y urgió al Gobierno de Johnson y las empresas tecnológicas a tomar medidas para erradicar los mensajes de odio racial."Condenamos con vigor todas las formar de discriminación y nos consterna el racismo online que se ha canalizado contra algunos de nuestros jugadores en los medios sociales", denunció la FA.La policía Metropolitana de Londres ha abierto una investigación de los ataques verbales difundidos en Twitter y otras redes por usuarios registrados, en ocasiones, en el extranjero, según comunicó Southgate.

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fútbol, racismo, reino unido, deportes