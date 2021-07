https://mundo.sputniknews.com/20210715/el-tribunal-supremo-de-espana-condena-al-estado-por-no-investigar-la-muerte-de-couso-en-irak-1114130701.html

El Tribunal Supremo de España condena al Estado por no investigar la muerte de Couso en Irak

MADRID (Sputnik) — El Tribunal Supremo de España confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los... 15.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-15T13:25+0000

2021-07-15T13:25+0000

2021-07-15T13:34+0000

josé couso

tribunal supremo de españa

españa

irak

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106465/64/1064656475_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_81805dec933eceda5ae1328161e6f64d.jpg

El reportero fue matado por un proyectil de un carro de combate estadounidense lanzado contra un hotel donde se alojaban periodistas.En enero de 2020 la Audiencia Nacional condenó a la administración pública a indemnizar la familia tras constatar que el Estado no realizó ninguna gestión diplomática en defensa de los intereses de Couso.En concreto, el fallo recordaba que Couso falleció en un ataque injustificado contra la población civil y que España "se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de Estados Unidos" sin emprender ninguna acción en busca de justicia o reparación.Ahora, el Tribunal Supremo confirma —tal y como señalaba esa sentencia— que "el Estado español (…) estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos" que "pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado".Es decir, España tenía la obligación de "no dar la callada por respuesta y no limitarse a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud por el Estado que lo ocasionó", que en este caso es EEUU.La decisión del Supremo fija jurisprudencia, estableciendo que los ciudadanos españoles "tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito conforme al Derecho Internacional ocasionado directamente por otro Estado".La Administración mantendrá la obligación de intervenir, matiza el fallo, siempre y cuando "el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismo de Derecho interno del Estado productor del daño".En su sentencia, el tribunal rechaza la alegación del abogado del Estado de que los recurrentes no agotaron los recursos internos de reclamación ante los tribunales de Estados Unidos.En este sentido, el fallo afirma que una pretensión de esa naturaleza requiere una importante disponibilidad económica de la que no consta que pudieran asumir los recurrentes.Además, la sentencia destaca que la Administración también se desentendió de esos procedimientos, ya que no se hizo ningún movimiento destinado a "facilitar los medios para dicha reclamación".Javier Couso, hermano del reportero asesinado (y antiguo eurodiputado por el partido Izquierda Unida) celebró el fallo del Tribunal Supremo destacando que la decisión se produce "para pesar" del actual Gobierno de España, que recurrió la sentencia anterior.Desde hace años la familia Couso trabaja para intentar llevar a la justicia a los responsables del regimiento de blindados nº 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada de Ejército de EEUU, al que pertenecía el tanque que disparó el proyectil.Sin embargo, la Audiencia Nacional —en una decisión posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional— decretó el archivo de la causa bajo la premisa de que los límites a la justicia universal establecidos en reforma judicial del Gobierno del conservador Mariano Rajoy en 2014 impedían la búsqueda de los responsables desde España.El archivo de la causa se produjo pese a que en el año 2016 el Tribunal Supremo reconoció que "la muerte de un profesional de la información" en esas circunstancias supone un "ataque no justificado por parte de la fuerza armada a la población civil".

irak

2021

es_ES

josé couso, tribunal supremo de españa, irak, oriente medio