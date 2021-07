https://mundo.sputniknews.com/20210714/camioneros-varados-a-14-grados-bajo-cero-en-la-frontera-entre-bolivia-y-chile-1114114636.html

Camioneros varados a 14 grados bajo cero en la frontera entre Bolivia y Chile

En la inhóspita frontera con Chile, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, cientos de camiones quedaron varados en las últimas semanas. ¿El motivo? El Estado chileno no valida los test PCR realizados por los camioneros en el lado boliviano. Entonces deben realizarse nuevas pruebas, que retrasan el flujo de mercaderías entre ambos países y perjudican a los choferes que quieren pasar."Es un poco incómodo, pero ¿qué podemos hacer?", se preguntó resignado el chofer.Según la Cámara Boliviana de Transporte, en las últimas semanas se formaron filas de hasta 20 kilómetros de camiones que no podían pasar a Chile. Así los choferes tuvieron y tienen que pasar hasta una semana varados en alguno de los pasos fronterizos: Pisiga y Tambo Quemado, ambos en el departamento de Oruro.Sputnik llegó hasta Pisiga para conocer la situación de los choferes cautivos de la frontera. A quienes les tocó enfrentar al pedregoso paisaje altiplánico justo en la cúspide del invierno, con temperaturas que de noche llegan a los 14 grados bajo cero, además de las eventuales nevadas, propias de esta época.Cuéllar indicó que actualmente hay una fila de cinco kilómetros de camiones en Pisiga. "Muchos tienen carga que está pa' vencer, pero algunos no. Yo, por ejemplo, voy con mi camión vacío. Pero todos tenemos que hacer la misma fila", comentó.El temor a la cepa deltaA comienzos de julio Chile volvió a cerrar sus fronteras, ante el temor de que entre la variante delta de COVID-19, originaria de la India y que sería aún más contagiosa que la cepa brasileña, protagonista de la tercera ola de contagios en el país, que está comenzando a retrotraerse.En paralelo, se endurecieron los controles para la entrada de productos bolivianos.Ante este panorama, el ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia realizó gestiones ante Chile para agilizar el tránsito de los camiones que intercambian mercaderías con el país presidido por Sebastián Piñera.Asimismo, el Gobierno de Luis Arce aprovechó que estaban todos los choferes allí reunidos para vacunarlos contra el COVID-19.Aunque la fila de camiones ya no es de 20 kilómetros, todavía se siguen amontonando: "Del lado chileno el trato es muy tajante. Me gustaría que alargaran la hora de atención, porque ellos trabajan hasta las tres de la tarde. Pero aquí nos apilamos todos los días, así no podemos transitar con fluidez", dijo a Sputnik Leonardo Quispe, otro camionero boliviano varado.Los camioneros comentaron que los test realizados en Bolivia tuvieron un costo de entre 500 a 450 pesos bolivianos (unos 70-65 dólares). "Aquí nos tenemos que hacer otro PCR, porque solamente tiene vigencia por 72 horas. Pero a veces nos quedamos en la fila tres o cuatro días, entonces los PCR se vencen", lamentó.En varias ocasiones, los camioneros bolivianos mencionaron casos de discriminación y abuso sufridos por autoridades chilenas. Pero los choferes entrevistados en la frontera que une a Pisiga con Colchane, en el país vecino, aseguraron que actualmente no reciben un trato adverso."No podría decir que recibimos malos tratos. Pasando de aquí, estamos en otra tierra. Pero los carabineros no nos molestan", dijo Quispe.Según la Cámara que reúne a los transportistas, en estos días solamente pasan a Chile 45 camiones provenientes de Bolivia. Remarcaron que antes de la imposición de estos controles del lado chileno, 500 vehículos pasaban a diario.Por ello, se calcula que la larga fila de camiones para ingresar a Chile continúe por varios días más.La Cámara aún no tiene un número detallado de las pérdidas económicas generadas por el retraso en la entrega de mercaderías, pero se calcula que son millonarias.Don Germán Apaza, un camionero antiguo, comentó a Sputnik que por el cruce fronterizo de Tambo Quemado "es más rápido el paso. Aquí en este lado se tarda el personal de Migraciones de Chile. Perdemos tiempo en hacer otro PCR, porque el que hacemos en Bolivia no sirve en la frontera".En Pisiga es fácil distinguir a un camionero recién llegado de uno que lleva una semana varado. Ambos van con un folder bajo el brazo, con los papeles para presentar a las autoridades chilenas. Pero los que tienen varios días aquí tienen rostros ojerosos, paso cansino y el pelo cubierto del polvo que mueve el viento altiplánico.¿Cómo se las arreglan para dormir en los camiones, con temperaturas nocturnas bajo cero? ¿Y cómo consiguen alimentarse? "Nos buscamos los modos nosotros. Pero a ellos [los funcionarios de Migraciones] no les interesa ni les importa si nos quedamos acá por meses o semanas", sostuvo Apaza.

