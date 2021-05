El Gobierno boliviano cedió a presiones de camioneros y no habrá tren entre Chile y Bolivia

https://mundo.sputniknews.com/20210515/el-gobierno-cedio-a-presiones-de-camioneros-y-no-habra-tren-entre-chile-y-bolivia-1112219127.html

Tras cinco días de bloqueos en todo el país, los sindicatos de transportistas lograron imponerse y suspender definitivamente la reactivación del ferrocarril... 15.05.2021, Sputnik Mundo

La breve resurrección del ferrocarril Arica-La Paz, que uniría a estas ciudades de Chile y Bolivia, fue definitivamente abortada por los sindicatos de transportistas bolivianos, quienes se opusieron a su circulación porque —según ellos— les iba a quitar puestos de trabajo. Sus reclamos fueron atendidos plenamente por el Gobierno nacional. El sector empresarial lamenta haber perdido la oportunidad de tener más vías de transporte para sus productos.Del lado chileno, parlamentarios pidieron que se reanuden las operaciones, ya que el tren Arica-La Paz fue otorgado como "compensación" a Bolivia, luego de que Chile le arrebatara su acceso al mar en la Guerra del Pacífico (1879-1884).En el sector privado prima el malestar, porque consideran que el Gobierno de Luis Arce no se esforzó lo suficiente por defender la reapertura de este ramal —el cual funcionó desde 1913 hasta 2005— que habría acrecentado el flujo comercial entre ambos países.En Bolivia, la concesionaria del tren es Ferroviaria Andina. Su subgerente comercial, Franz Hochstatter, dijo a Sputnik que la decisión de suspender las operaciones no solamente perjudica a su empresa.Según las cámaras empresariales, el tren Arica-La Paz absorbería menos del 10% del total de cargas, por lo cual los camioneros bolivianos no habrían sido perjudicados de manera significativa.La expectativa que duró pocoA principios de mayo, la novedad de que volvería a circular el tren fue recibida con interés por la sociedad, dadas las implicancias favorables al desarrollo que trae este medio de transporte. El primer viaje piloto pudo realizarse. En 16 vagones, llevó desde Arica hasta La Paz 422 toneladas de bobinas de acero.Y ahí quedaron, porque apenas llegaron los transportistas cerraron todas las rutas del país. Así permaneció Bolivia desde el 10 de mayo hasta el 14 por la noche, cuando finalmente se estrecharon las manos el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, con los dirigentes de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional.El Gobierno nacional y Ferroviaria Andina ya habían firmado un acuerdo con diversos sindicatos de transportistas en La Paz el 13 de mayo, en el cual se daba por sentado que no volvería a funcionar el tren Arica-La Paz. Pero otras entidades del sector desconocieron ese documento y sugirieron al ministro a dialogar en la ciudad de Cochabamba el viernes 14.Pese a que Montaño consideraba que el asunto ya estaba cerrado, tuvo que asistir a la reunión en la Gobernación de Cochabamba, porque los caminos continuaban cortados en todo el país. En la reunión, los transportistas pudieron obtener otros compromisos gubernamentales en beneficio de sus organizaciones.El viernes por la noche, cuando finalizó esta reunión, Montaño dijo en conferencia de prensa lo mismo que ya había anunciado el día anterior: "De manera voluntaria y libre, la gerencia general de Ferroviaria Andina ha dicho que se suspende toda prueba piloto. En ese entendido hemos firmado un acuerdo con los hermanos transportistas de carga internacional".Y agregó: "Hemos firmado un acta de acuerdo en la cual nos damos plazos perentorios para realizar mesas de trabajo. Vamos a mejorar la logística de carga, tanto a nivel nacional como internacional —tal es el caso de Arica— para que cuando ingresen a los recintos aduaneros se pueda agilizar el trámite y salir rápidamente".En Ferroviaria Andina sospechan que a partir de estas mesas de trabajo se podrían cercenar más tramos ferroviarios dentro de Bolivia para otorgarlos a los sindicatos camioneros."Lo más llamativo es que las operaciones ferroviarias normales y regulares entre el occidente y el oriente del país se estarían viendo perjudicadas potencialmente, porque en el río revuelto ellos [los transportistas] han metido al saco toda la operativa ferroviaria. Eso nos llama altamente la atención", dijo Hochstatter.Una suspensión definitivaEn el acuerdo firmado el 13 de mayo, el Gobierno mencionó que se suspendían temporalmente las pruebas piloto. Pero estas palabras no agradaron a los oídos de los transportistas, quienes reclamaron al ministro que se comprometiera a no permitir más intromisiones de trenes en su territorio.Los transportistas lograron que se sumaran a su reclamo los sindicatos de mecánicos y vendedores de repuestos para sus camiones. Así llegaron todos, marchando en una larga fila junto a sus vehículos, a la reunión con el ministro Montaño.Repercusiones en ChileEn la vecina república, varios parlamentarios se permitieron evaluar el desempeño del Gobierno boliviano ante este conflicto. José Miguel Insulza, quien fuera secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) entre 2005 y 2015, actualmente es senador por Arica."Hoy que Chile intenta facilitar ese acceso, con la activación del ferrocarril y así favorecer el desarrollo del comercio exterior, nos sorprende esta decisión de no continuar, cuando Bolivia siempre ha pedido la reanudación de las operaciones del tren", dijo Insulza, según la prensa chilena y boliviana.El exsecretario de la OEA también se refirió al conflicto en sus redes sociales.En el mismo sentido se expresó el senador chileno José Miguel Durana. Y solicitó que cese "este comportamiento egoísta por parte del transporte mayor boliviano, dado que es necesario retomar el transporte ferroviario internacional, que redundará en beneficios para Chile con menos camiones en las calles, menos contaminación, menos deterioro de la carretera y menos inversión gubernamental en su reparación".

