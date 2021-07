https://mundo.sputniknews.com/20210713/eeuu-esta-saliendo-de-afganistan-de-una-forma-bastante-caotica-y-vergonzosa-1114061751.html

"EEUU está saliendo de Afganistán de una forma bastante caótica y vergonzosa"

A perro flaco, todo son pulgas"No hay capacidad logística de llevárselo todo en el tiempo que han previsto. […] Es que están saliendo corriendo. Esta es la realidad", abunda Aguilar sobre la situación de EEUU en Afganistán. Y como a perro flaco, todo son pulgas, mientras el país norteamericano deja a Afganistán abandonada 'a la de Dios' –o 'a la de los talibanes'–, este domingo 11 de julio tres de sus convoyes que portaban apoyo logístico para sus tropas, fueron atacados en varios puntos de Irak.En este sentido, Aguilar entiende que, salvando las distancias, lo que está ocurriendo con EEUU en Afganistán, también está ocurriendo en Irak donde ha habido decisiones hasta del Parlamento para que abandonen el territorio, y en Siria, donde está de forma ilegal. El analista indica que hasta ahora EEUU está retirándose de esos dos países a cuentagotas "porque quieren mantener la presencia financiándola robando los recursos naturales de Siria y de Irak".Pero la resistencia también cada vez va siendo mayor. Vamos a ver hasta qué punto pueden [los EEUU] estar aguantando, con muy pocas tropas, la presión de milicias, de grupos armados, y la presión política de los propios Gobiernos iraquí y sirio: va a ser muy difícil que puedan mantener la posición. Si además de eso, se le une que están ayudando a los grupos kurdos lo cual pone a Turquía 'de uñas', la cosa se les complica mucho más", subraya.Sin poder determinar el momento, Aguilar afirma que EEUU terminará saliendo de Irak y Siria. "Tendrán que acabar saliendo, si no va a ser una sangría permanente y va a ir in crescendo, porque la resistencia va creciendo. Con lo cual esto denota la debilidad de la superpotencia norteamericana para mantener abiertos todos los frentes: no puede, es imposible. Pero para cualquier potencia sería imposible mantener un frente en el Pacífico, en el Asia Central, en el Oriente Medio, en Europa, y en el mar Negro […]. Cuando EEUU tiene una deuda descomunal y una situación interna muy delicada, creo que es prácticamente imposible que lo puedan mantener mucho tiempo".EEUU tantea a ChinaEn tanto, este domingo 11 de julio, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, publicaba en la página web del Departamento de Estado, una declaración en tono de reclamo, de queja y de advertencia contra China."En ningún lugar el orden marítimo basado en reglas se encuentra más amenazado que en el Mar de China Meridional. La República Popular de China [PRC] continúa coaccionando e intimidando a los estados costeros del sudeste asiático, amenazando la libertad de navegación en este cruce global crítico", esgrime parte del texto de la proclama titulada "Quinto aniversario del fallo del Tribunal Arbitral sobre el Mar de China Meridional".Al día siguiente, este lunes 12, China anunciaba que sus Fuerzas Armadas habían ahuyentado al USS Benfold, un destructor de clase Arleigh Burke de la Marina de EEUU que había entrado de forma ilegal en aguas reclamadas por el gigante asiático cerca de las islas Paracelso. "Instamos a EEUU a que detenga inmediatamente esas acciones provocadoras", declaró el Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación en un comunicado.Para Aguilar, no fue una casualidad que esta incursión del destructor de EEUU en aguas de China tuviera lugar al día siguiente de esa declaración publicada por el Departamento de Estado. "Aquí no deja de ser curioso tener que escuchar al señor Blinken hablar de un derecho internacional 'basado en reglas', cuando EEUU lleva años incumpliendo tratados internacionales, o retirándose de ellos, o simplemente 'borrándose' de los mismos. Desde el Tratado nuclear con Irán [PAIC], hasta el tratado de limitación de armas nucleares de corto y medio alcance [INF], o el tema de armas químicas, por no decir que no es posible visitar los laboratorios biotecnológicos que tiene EEUU repartidos por todo el mundo".

