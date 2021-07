https://mundo.sputniknews.com/20210711/como-superar-una-ruptura-amorosa-en-el-trabajo-1114007254.html

Cómo superar una ruptura amorosa en el trabajo

Cómo superar una ruptura amorosa en el trabajo

psicología

relaciones

estilo de vida

Para nadie es un secreto que las rupturas suelen ser difíciles y dolorosas, por lo que la mayoría de las personas prefiere alejarse de sus exparejas, al menos por un tiempo. Sin embargo, es casi imposible si comparten oficina. Los terapeutas de pareja coinciden en que en esta situación, lo más importante será establecer límites: no importa lo mal que hayan terminado. Lo importante son tus prioridades y tu motivación. Deberías centrarte en tus metas profesionales para superar la ruptura lo más rápido posible. Tampoco deberías conversar con tu ex si no es por un tema laboral.Trata de alejarte de tu expareja, pero al mismo tiempo no te resistas al hecho de que seguirá formando parte de tu vida cotidiana. Simplemente opta por la compañía de otras personas en las pausas para el café o cuando se organicen fiestas en la oficina. Si sientes que la presencia de tu ex te deprime o te pone nervioso, tómate unas vacaciones. Nunca hables mal de tu ex ni tampoco permitas que él o ella haga lo mismo contigo. No hables sobre ello con los compañeros de trabajo y evita los rumores: recuerda que él o ella está pasando por la misma situación que tú. Intenten no involucrar a los demás en su drama personal.Reflexiona y ten paciencia. La ruptura amorosa es algo a lo que cada uno se debe enfrentar y superar. Empieza a escribir un diario y rodéate de personas fuera de la oficina a quienes puedas contarles todo. En ciertos casos, lo mejor que puedes hacer es ir al psicólogo.Finalmente, si sientes que te resulta demasiado difícil separar lo emocional de lo profesional, ¡no tengas miedo de empezar de cero! Tal vez es una oportunidad única para encontrar un nuevo trabajo o hasta para irte a vivir a otra ciudad. En este artículo, te contamos por qué deberías irte de vacaciones sin tu pareja, y aquí te explicamos qué es el divorcio gris.

